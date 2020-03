Gyorsan kapott még egy pofont a Liverpool

Kétségtelenül történelmi szezont fut idén a Liverpool, ennek fényében pedig tényleg különös a teljesítményük az elmúlt pár napban. A hétvégén a Watford semmisítette meg őket 3-0–ra, amivel több mint egy év után vesztettek ismét bajnokit, kedden pedig az FA-kupából zúgtak ki, miután a Chelsea meglepően simán 2-0–ra verte őket.

A kedd esti meccs egyértelműen a nyolcaddöntő rangadója volt, még úgy is, hogy Jürgen Klopp elég tartalékos kezdőt küldött pályára, de a Liverpoolon már a legelején látszott, hogy nem nagyon van elemében. Ez a 13. percben vált teljesen egyértelművé, amikor a védők az egyértelmű nyomás ellenére is hátul kezdtek el passzolgatni, és el is adták a labdát. Willian lövését Adrian kapus még megfoghatta volna, de olyan szerencsétlenül próbált védeni, hogy a kapuba pattant róla a labda.

Nem sokkal később aztán volt egy nagy helyzetük, de elszórakozták, és később sem találtak be, így az első félidőben maradt az 1-0. A második félidőben aztán megint egy nagy hibából kaptak gólt: ezúttal az ellenfelük térfelén adták el a labdát, ezt a hibát pedig a Chelsea könyörtelenül ki is használta, Barkley mindenkit lesprintelve rohant végig a pályán, és könyörtelenül bombázott a kapuba.

A hajrára aztán Szalah, Milner és Firmino is pályára került, és voltak is nagy lehetőségei a Liverpoolnak, de Kepa több nagy védésével a Chelsea megőrizte a kétgólos előnyt, így pedig kiütötte Klopp csapatát a kupából. A Chelsea-hez hasonlóan a Newcastle United is bejutott a nyolc közé, miután 3-2-re nyert a másodosztályú West Bromwich Albion vendégeként.