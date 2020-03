Nemzetek Ligája: Törökország, Szerbia és Oroszország lesz a magyarok ellenfele

Kedden tartották meg Amszterdamban az átalakított Nemzetek Ligája 2020-21-es szezonjának sorsolását, melyen kiderült, hogy Törökország, Szerbia, és Oroszország lesznek majd a B divízió negyedik kalapjából húzott magyar válogatott ellenfelei a sorozat következő kiírásában.

A divízió csapatainak bemutatásánál Szalai fejesgóljával mutatták be a magyar csapatot, a sorsolásnál pedig Rafael van der Vaart segédkezett, aki a következő négy kalapból húzta ki a csoportokat:

kalap: Ausztria, Csehország, Oroszország, Wales kalap: Finnország, Norvégia, Skócia, Szerbia kalap: Írország, Észak-Írország, Szlovákia, Törökország kalap: Magyarország, Bulgária, Izrael, Románia

A korábbi holland klasszis harmadikként húzta ki a magyar csapatot a negyedik kalapból, a további húzásokkal pedig a török, a szerb és az orosz válogatott került még be a harmadik csoportba. A B divízió csoportjai egészen pontosan így néznek ki:

B1: Ausztria, Norvégia, Észak-Írország, Románia

B2: Csehország, Skócia, Szlovákia, Izrael

B3: Oroszország, Szerbia, Törökország, Magyarország

B4: Wales, Finnország, Írország, Bulgária

Marco Rossi,a válogatott szövetségi kapitánya a sorsolás után az mlsz.hu-nak elmondta,

nem tud nehezebb ellenfeleket elképzelni azoknál, akiket most kihúztak a magyar csapat mellé.

Szerinte már az is sokat elmond a csoport erősségéről, hogy a harmadik kalapból az Eb-résztvevő Törökországot kaptuk, de a másik két csapat is nagyobb favoritnak számít. Ennek ellenére persze mindent megtesznek majd azért, hogy a B ligában is megállják a helyüket, felnőjenek az ellenfelekhez, ezért pozitívan áll az őszi mérkőzésekhez. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy a csapat számára most a március végén esedékes meccsek a meghatározók, hiszen azokon vívhatják ki az Európa-bajnoki szereplést, a Nemzetek Ligája második kiírása még a jövőt jelenti.

A két éve debütált versenysorozatban az eredeti elképzelések szerint a csoportok győztesei egy osztállyal feljebb léphettek volna, az utolsók pedig egy osztállyal lejjebb estek volna. Az UEFA aztán az első kiírás tapasztalatai alapján csavart egyet a dolgokon, és felduzzasztotta az A divíziót, amiben így most már 16 válogatott van. Így az utolsó helyen végzett német, izlandi, lengyel és horvát válogatottak sem estek ki, a B divízió négy csoportgyőztese – Ukrajna, Svédország, Bosznia-Hercegovina és Dánia – viszont feljutott a legfelső osztályba.

Mivel így már az A, B és C divízió is 16 csapatos lett, a magyar válogatott a C2-es csoport második helyével is egy divízióval feljebb jutott. A 2020-21-es Nemzetek Ligájából adott esetben a 2022-es, télen rendezett katari világbajnokságra juthat ki néhány válogatott. A vb-n 13 európai ország válogatottja vehet majd részt, a vb-selejtező tíz csoportgyőztes válogatottja egyből kijut világbajnokságra, míg a maradék három helyért a csoportmásodikok, és a Nemzetek Ligája-rangsor alapján még két válogatott lehet harcban.

A Nemzetek Ligája új szezonja szeptember 3-án kezdődik, és november 17-ig tart majd, a három hónap alatt pedig egy-egy duplafordulós körben bonyolítják majd le a meccseket.

A játéknapok

1. játéknap: 2020 szeptember 3-5.

2. játéknap: 2020 szeptember 6-8.

3. játéknap: 2020 október 8-10.

4. játéknap: 2020 október 11-13.

5. játéknap: 2020 november 12-14.

6. játéknap: 2020 november 15-17.

Az összes csoport

A divízió

A1: Hollandia, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország

A2: Anglia, Belgium, Dánia, Izland

A3: Portugália, Franciaország, Svédország, Horvátország

A4: Svájc, Spanyolország, Ukrajna, Németország

B divízió

C divízió

C1: Azerbajdzsán, Luxemburg, Ciprus, Montenegró

C2: Örményország, Észtország, Észak-Macedónia, Grúzia

C3: Moldova, Szlovénia, Koszovó, Görögország

C4: Kazahsztán, Litvánia, Fehéroroszország, Albánia

D divízió

D1: Málta, Andorra, Lettország, Feröer-szigetek

D2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltár

(Borítókép: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images)