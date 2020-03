Dániában zárt kapus futballbajnokik lesznek

A koronavírus-járvány miatt Dániában is zárt kapuk mögött rendezik meg a labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit. Az élvonalban szereplő FC Köbenhavn még az Európa-ligában is érdekelt, és amint azt a klub pénteken közölte: a török Istanbul Basaksehir elleni nyolcaddöntős párharc hazai visszavágójára sem mehetnek be a nézők.

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen arra szólított fel, hogy minden olyan tömegrendezvényt mondjanak le vagy halasszanak el az országban, amely ezernél több embert vonz. Az intézkedés egyelőre március végéig érvényes.

A korábbi dán válogatott futballistáról, Thomas Kahlenbergről csütörtökön derült ki, hogy megfertőződött.

A klasszikus versenyek közé tartozó Milánó-Sanremo egynapos kerékpáros versenyt se rendezik meg. A legnagyobb olaszországi versenyeket szervező RCS Sport pénteki bejelentése szerint a jelenlegi helyzetben az eredetileg tervezett március 21. időpontban nem lehet megrendezni a Milánó-Sanremót, mint ahogyan a Tirreno-Adriaticót (március 11-17.) és a szicíliai körversenyt (április 1-4.) sem.