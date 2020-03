Szolid füttyszó után videós büntető hozta a Barca-sikert

A spanyol bajnokság 27. fordulójában még pénteken az Alaves 1-1-re végzett a Valenciával. A Mallorca megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban, az Eibar bánta (1-2). Az Atletico Madrid és a Sevilla remek első félidőt produkált, a 2-2-es végeredmény már az első félidőben kialakult.

A Barcelona azt a Real Sociedadot fogadta, amelyik a hét közben bejutott a kupadöntőbe, és a másik baszk klub, a Bilbao lesz az ellenfele.

A dán Braithwaite előtt az első fordulóban több helyzet akadt, de ezek kimaradtak, ahogy Lionel Messi sem találta a helyes megoldást, amikor már csak a kapussal állt szemben.

A második félidőben is fölényben volt a Barcelona, Messi és Griezmann előtt is adódott egy helyzet, de elsöprő rohamokat nem vezetett, a 75. percben olykor már szolid füttyszó is felhangzott.

A videóról megítélt kezezés és a büntető

A 81. percben aztán jött a fordulat: egy videóról megítélt büntető hozta a hazaiak sikerét. A francia Le Normand és a másik francia, Lenglet ugrott a labdáért, a játékvezető megnézte, és befújta a tizenegyest. Munuera úgy látta, hogy veszélyesebb helyzet lett volna, ha nem sodorja el a labdát a védő. Valószínűleg sokat fognak vitatkozni ezen a helyzeten.

Messi állt a labda mögé, a kapu bal oldala felé lőtt, a kapus érezte az irányt, de hárítani nem tudott. A Sociedad próbált váltani, voltak is veszélyes támadásai, de az egyenlítés elmaradt.

A 96. percben jártunk, amikor egy kontrát végigvitt a Barcelona, azt a találatot les miatt elvették, Ansu Fati egy hajszállal előbb volt, mint a védők. Másra viszont már nem maradt idő, így az 58 pontos katalánok megelőzték a vasárnap játszó, eddig 56 pontos Real Madridot.