Kijött a gödörből a Liverpool, 25 ponttal vezeti a bajnokságot

Az angol bajnokság 29. fordulóját a Liverpool hazai meccse nyitotta. A BL-címvédő a legutóbbi négy meccsén háromszor kikapott. A BL-ben az Atletico Madrid verte (0-1), a bajnokságban a Watford (0-3), a kupában a Chelsea (0-2). A Bournemouth ellen sem kezdtek lehengerlő formában, mert a kilencedik percben a vendégcsapat tökéletesen passzolta ki a Pool védelmét. Wilson négy méterről helyezett a kapuba, kihagyhatatlan helyzetbe hozták a szélről.

A 20. percben aztán megsérült Cook, a helyére beküldött Simpson pedig hatalmas hibát csinált a saját térfelén. Mané leszerelte, aztán nem jó ütemben adta a szélre Szalahnak, de az egyiptomi a védő lábai között megtalálta a helyet, és a kapufa mellé gurított.

Szalah egyenlítő gólja

Néhány perc múlva Mané nagyszerű indítást kapott, és be is fejezte a támadást. Ezzel a szenegáli csatár be is állította a 2-1-es végeredményt.

A második félidőben a vendégcsapatnak volt egy óriási helyzete, Adrian kapuson átemelték a labdát, de a visszafutó Milner a gólvonal előtt vágta ki.

A Liverpool 25 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot, igaz a Manchester City két meccsel nevesebbet játszott nála. Ha szerencsésen alakulnak az eredmények, akár márciusban bajnok lehet, ha nem, akkor erre a történelmi első helyre áprilisig kell várni.

1. Liverpool - 82 pont

2. Manchester City - 57