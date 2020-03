Bírálhatnak, mert rosszul cseréltem, de a káromkodás más

A Barcelona szombat este a Real Sociedadot fogadja 18.30-tól, a katalánok edzője, Quique Setien az El Periodico hasábjain még visszautalt a múlt heti El Clasicóra, amikor csapata Madridban 2-0-ra kapott ki a Realtól.

A vezetőedző szóba hozta, hogy kollégája, Eder Sarabia viselkedése, temperamentuma nem volt megfelelő, ezért mindenkitől bocsánatot kért. Többször is kiemelte, hogy mindenkitől: játékosok, sajtó, szurkolók. Barcelona kispadjához méltatlan volt a viselkedés.

"Ederben hatalmas energiák vannak, aminek egy edzésen hasznát is vesszük. A káromkodásait viszont el kell hagynia a jövőben. Történt, ami történt, de ez egy hiba, aminek a jövőben nem szabad előfordulnia. Az emberek különbözően reagálnak téthelyzetekben, ezt mindenkinek el kell fogadnia, de elfogadhatatlanul nem lehet viselkedni. Bírálhatnak azért, mert rosszul cseréltem, vagy nem megfelelő taktikát választottam, de azt nem vethetik a szemünkre, hogy a kispadon kontroll nélkül viselkedtünk. Az más. A Barcelonát képviseljük. A segítőm hibája az én hibám is, felelősséget vállalok miatta is."

A Barcelona hátránya egy pont 26 forduló után az éllovas Real Madriddal szemben.