A ManCity-kapus hajmeresztő húzásaival nyert a ManUtd

A Manchester United 2-0-ra nyert a Manchester City ellen az angol futballbajnokság 29. fordulójában. Egy trükkös szabad, és egy távoli lövés döntött, mindkettőben erősen benne volt a ManCity kapusa, Ederson.

A derbi mindig presztízsmeccs, de a Manchester Unitednek volt fontosabb a győzelem, mert még elérhető távolságban van neki a Bajnokok Ligáját érő negyedik helye. A második helyet elfoglalót City eléggé légüres térben van, a Liverpool már szinte behozhatatlan távolságban hozzá képest, a harmadik Leicester City pedig nincs veszélyesen közel.

A meccset a ManCity kezdte jobban, ahogy egy Guardiola-csapatnak kell, sokat birtokolta a labdát, és jól működött a letámadása is. Ebből sok helyzet nem alakult ki, Sterlingnek volt csak egy említhető kísérlete.

A ManUtd húsz perc után kezdett kibontakozni, Martialnak volt több helyzete is. A 30. percben aztán gólt is szerzett, egy trükkös szabadrúgásnál indult be a védők mögé, Bruno Fernandes emelt elé, a csatár pedig kapásból lőtt. Ederson kapus kicsit megkésve indult a sarok felé, de benne volt a gólban.

A második félidő elején a City került mindjárt helyzetbe, Agüero távolról kapuba is talált, de már befújták közben a lest, nem ítéltek gólt. Rögtön ezután a United került helyzetbe, egy hátrapasszolt labdával megint Ederson könnyelműsködött, Martial próbált rá lecsapni a gólvonalnál, de tisztázni tudott még a kapus, igaz közben a csatárt is rálökte a kapufára.

A City a félidő nagy részében irányította a játékot, rengeteg támadást vezetett, a Unitedet azonban nem tudták megtörni Gündoganék, végig szervezett volt a védelem, és egy-két bravúr De Gea kapustól is jött.

A másik oldalon viszont Ederson bakizott az utolsó percben. A kapujától nagyon távol végzett el egy kidobás, a labda pedig egyből az ellenfélhez került a csúszós füvön. A csereként beállt McTominay nem gondolkodott sokáig, azonnal az üres kapuba emelt 30 méterrel, ezzel lett 2-0 a Unitednek.

A ManUtd a győzelmével az ötödik helyre jött fel, 45 pontja van. A City 57 ponttal, de egy lejátszott meccsel kevesebbel a második.



Premier League, 29. forduló:

Manchester United-Manchester City 2-0 (1-0)

Chelsea-Everton 4-0 (2-0)

szombaton játszották: