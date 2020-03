Tévez szájon csókolta Maradonát, hogy szerencsét hozzon neki

A Boca Juniors szerezte meg az argentin futballbajnoki címét, miután 1-0-ra legyőzte a Gimnasia csapatát. A nagy rivális River Plate 1-1-et játszott az utolsó fordulóban, így egy ponttal a Boca mögött maradt.

A Boca Juniors–Gimnasia-meccs bizarr incidenssel kezdődött, a Boca-játékos Carlos Tévez odalépett az ellenfél edzőjéhez, Diego Maradonához, és szájon csókolta. Tévez később elmondta, hogy tudta, szerencsét fog hozni neki ez a csók.

„Tudtam, hogy meg kell csókolnom Diegót. Így lett szerencsém. Néha keresned kell a szerencse lehetőségét" – nyilatkozta a meccs után a játékos.

Az biztos, hogy a meccset pont Tévez 72. percben lőtt gólja döntötte el, és a Boca ezzel 34. bajnoki címét szerezték meg.

A 36 éves Téveznek a Boca Juniors az anyaklubja, ott mutatkozott be 16 évesen, majd európai karrierje befejezése után oda is tért vissza 2015-ben. 2017-ben tett egy kitérőt Kínába, de egy szezon után újra a Bocához csatlakozott. Valószínűleg már itt is fejezi be karrierjét, júniusban lejár a szerződése.

A meccs után azt mondta, nagyon éhes volt a sikerre, két-három évébe telt, mire megtalálta önmagát, és most újra olyan harcias, mint egy gyerek.