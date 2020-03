Cikkünk folyamatosan frissül...

A Bajnokok Ligájában kedden két visszavágót játszanak a nyolcaddöntőkben. A német RB Leipzig 1-0-s előnnyel kezd otthon az angol Tottenham Hotspur ellen, míg a spanyol Valencia háromgólos hátrányt próbál meg eltüntetni az Atalantával szemben, az olasz klub, 4-1-re nyerte az első meccset.

A koronavírus-járvány miatt egyre több országban tesznek zárt kapussá mérkőzéseket, vagy függesztenek fel bajnokságokat, de Lipcsében egyelőre nem aggódnak, 43 ezer nézőt várnak a visszavágóra, Valenciában nézők nélkül rendezik a meccset, de az Atalanta mindenféle speciális intézkedés nélkül léphetett be Spanyolországba, hiába erősödik a járvány Olaszországban.

RB Leipzig–Tottenham 2–0

A nyolcaddöntő első meccsén a lipcseiek Timo Werner 11-esével verték a Tottenhamet. Az angol klub elég rossz sorozatban van, José Mourinho csapata előző öt meccséből egyet sem tudott megnyerni. Az edző a sok sérültje ellenére is bizakodó, azt nyilatkozta, tudnak majd fordítani.

A Leipzig is egy kisebb hullámvölgyben van két legutóbbi Bundesliga-meccsén csak döntetlenre volt képes, így a bajnoki címért folyó versenyben is hátracsúszott.

A meccsnek az is a tétje, hogy lesz-e újra magyar játékos a BL negyeddöntjében, ha továbbjut a Leipzig, akkor Gulácsi Péter kapus egy 13 éves üresjáratot szakít meg, legutoljára a PSV-s Fehér Csaba játszott negyeddöntőt.

A Leipzig nem próbált meg ráülni az előnyére, támadószellemben kezdett, egyből nyomás alá helyezte a Tottenhamet, ami nem sokszor tudott kapura törni. A tizedik percben a lipcsei akció már gólt ért, Werner lövése még lepattant a védőkről, de Sabitzer szerzett már kapuba talált 20 méterről, ezzel összesítésben már 2-0-ra ment a hazai csapat. A Tottenhamnek legalább két gól a továbbjutáshoz, idegenben lőtt több góllal mehetne ekkor a legjobb nyolcba.

A Tottenham a gól után kénytelen volt agresszívebben játszani, sikerült is védekezésre kényszerítenie a hazaiakat. A 18. percben Gulácsi kirúgásával viszont lefordult a Leipzig egy gyors keresztlabda után Werner kapta középen, aki öt méterről a kapuba lőtt. A játékvezetők viszont azonnal lest jeleztek, nem adták meg a gólt.

Négy perc múlva viszont már nem volt kérdés, egy fellőtt labdát Tanganga csak megcsúsztatni tudott, amivel éppen a lipcsei Angelínót indította a bal szélen. Ő egyből középre adott, Sabitzer pedig érkezett fejelni. Lloris kapus ezúttal is csak beleérni tudott a labdába.

A Leipzig ezek után is meggyőző volt, pillanatok alatt kapu elé tudott kerülni, továbbra is nagy tempót diktáltak, Wernerner és Sabitzernek is több lehetősége volt gólt szerezni, és ezeket csak Dele Alli néhány villanása próbálta ellensúlyozni.

A félidő utolsó 5-10 percében a Leipzig már szinte gálázott, szépen tartották a labdát, Sabitzer pedig a földön ülve is egy remek passzt mutatott be. A Tottenhamból a 41. percben Lo Celso fordult rá a kapura, Gulácsi azonban rajta volt a lapos lövésen, nagyot védett a magyar kapus.

A Leipzignek is volt még egy jó lehetősége, miután a Tottenham-védők a kaputól öt méterre Schikre rúgták a felszabadítást. Llorisnak kellett fognia a visszapattanó labdát.

A második félidőben a Tottenham rákapcsolt, már többet birtokolta a labdát, és be is szorította a kontrázásra váró Leipziget, Wernernek sikerült is megindulna, de az 50. percben túlságosan belebonyolódott cseleibe a kapu előtt.

A lipcseiek az 55. percben cserélni kényszerültek, mert egy meglőtt labda kiütötte Mukielét. A védőt rendesen fejbe találták, hordágyon vitték le a pályáról..

Valencia–Atalanta 1–2

A Valencia elég lehetetlen küldetésre vállalkozik, három gólt kéne ledolgoznia, ami a BL történetében eddig csak négy csapatnak sikerült. A spanyolok pedig még nagyobb hátrányból indulnak, mert tele vannak sérültekkel vagy eltiltottakkal, a védelemből hiányzik Garay és Paulista is, a támadósorból Maxi Gómez. Az Atalanta ráadásul rápihentetett a meccsre, egy hete játszott utoljára a koronavírus miatt.

A mérkőzés ugyan zárt kapus, de Valencia utcáin így is rengeteg néző gyűlt össze, hogy együtt szurkoljanak a csapatuknak. Ezzel gyakorlatilag felülírják a hatóságok és a szövetség óvintézkedéseit.

A Valencia reményei elég hamar elszállni látszottak, az Atalanta bekezdett, már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Josip Ilicic tört be a 16-osra, majd az ötösnél védője elhúzta a csatár lábát. A vizes gyepen nem tudta igazán kontrollálni a mozgását a valenciai. A büntetőt Ilicic simán belőtte.

A 21. percben a Valencia kiegyenlített, Gameiro volt erőszakos a bizonytalan védelem mellett. Az 1-1 még nagyon kevés a hazaiknak, 4-1-et kellene elérniük, hogy legalább a hosszabbítást elérjék.

A játéknap legszerencsétlenebb játékosa alighanem Mouctar Diakhaby, a valenciai védő egy második 11-es is összehozott, ezúttal kezezésért lőhetett az Atalanta büntetőt, amit Ilicic ezúttal sem hibázott el. A Valencia ezzel tényleg elszállt, már csak egy 6-2-es győzelemmel juthat a legjobb nyolcba.

A második félidő elején újra Gameiro egyenlített, Egy csúnya védelmi hibából, eladott labdából indult az akció, amelynek végén, több próbálkozás után Gamerio csúsztatott kapuba fejjel.

Borítókép: Az üres Estadio Mestalla stadion Valenciában (MTI/EPA/Getty Images)