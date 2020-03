Élete formájában van, de a járvány miatt bukhatja az Aranycipőt

A Lazio csatára, Ciro Immobile is csak röhögni tudott a gólján. 5-1-re ütötték ki a SPAL-t.

Az olasz válogatott csatár, Ciro Immobile szezonja sokáig tökéletesen alakult: a Lazióban ontotta a gólokat, csapata évek óta nem látott jó formában van, és arra is jó esélye van, hogy az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Mancini kezdőként számoljon vele a néhány hónap múlva kezdődő Európa-bajnokságon. Már ha lesz Európa-bajnokság, ugyanis a koronavírus-járvány terjedése miatt egész Olaszországot lezárták, az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) pedig a teljes sportéletet leállította, legalább egy hónapig szünetel a Serie A is, ami Immobile nagyszerű idényét is kettétörheti.

Pedig Immobile a lehető legjobb csatárkorban van, február 20-án töltötte be a harmincat, amit három nappal később góllal ünnepelt meg a Genoa ellen. Ez már a 27. gólja volt a bajnokságban, amivel vezeti a góllövőlistát, és hat góllal előzi meg a második helyén álló Cristiano Ronaldót.

De nemcsak őt előzi meg, hanem mindenki mást is az európai Aranycipőért folyó versenyben, mégis az ő teljesítménye kevesebb figyelmet kap, mint az élete szezonját futó Robert Lewandowski, vagy az idén valósággal berobbanó norvég csodatini, Erling Haaland.

Európa legjobb csatára?

Az európai Aranycipő díját 1968 óta a francia sportnapilap, a L'Équipe osztotta ki a szezonban legtöbb gólt szerző európai játékosnak, majd 1997-től az Európai Sport Média (ESM) szervezet vette át ezt a feladatot. A szabályokon időközben módosítottak, 1990-től már az Európában játszó légiósok is elnyerhették a díjat, és a bajnokságok színvonala közti különbséget is súlyozták, így például az olasz bajnokságban lőtt gól már kétszer annyit ér, mint egy magyar bajnokin szerzett.

Az olasz gólkirályok közül mindössze ketten tudták megnyerni az európai Aranycipőt. 2006-ban Luca Toni 31 góllal, majd egy évvel később Francesco Totti 26 góllal lett Európa legjobb góllövője.

Az elmúlt tizenhárom szezonban kizárólag a spanyol vagy az angol bajnokság gólkirályai nyerték meg az Aranycipőt, de az idén ez könnyen megváltozhat. A spanyol góllövőlistát Messi 19 góllal vezeti, az angol bajnokságban pedig a szintén 19 gólos Jamie Vardy áll a legjobban, azonban az olasz bajnokság bizonytalan helyzete miatt Immobile tetemes előnye könnyen elolvadhat, ha a többi ligában eközben nem maradnak el a mérkőzések.

Az Immobilétól csak két gólra lemaradó Robert Lewandowski a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntőn térdsérülést szenvedett, és legalább négy hetet kell kihagynia. Immobile, Ronaldo és Lewandowski kényszerű szünete miatt a Bundesliga másik két gólvágója, a lipcsei Timo Werner és a dortmundi Erling Haaland előtt nyílt nagy esély arra, hogy felzárkózzanak Immobiléra az Aranycipőért zajló versenyben, feltéve, hogy a német bajnokságot nem állítják le.

Az európai Aranycipő állása március 10-én: Ciro Immobile (olasz, Lazio) 54 pont Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München) 50 pont Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus) 42 pont Timo Werner (német, RB leipzig) 42 pont Erling Haaland (norvég, RB Salzburg és Borussia Dortmund) 42 pont Lionel Messi (argentin, Barcelona) 38 pont Jamie Vardy (angol, Leicester City) 38 pont Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain) 36 pont Romelu Lukaku (belga, Inter) 34 pont Pierre-Emerick Aubameyang (gaboni, Arsenal) 34 pont Wissam Ben Yedder (francia, AS Monaco) 34 pont

Immobile a legutóbbi, Genoa ellen szerzett góljával nemcsak egy újabb, fontos győzelemhez segítette hozzá csapatát, hanem még egy 61 éves olasz rekordot is beállított.

Fotó: Wikipedia Antonio Angelillo 1959-ben

Az 1958/59-es szezonban az Inter játékosa, Antonio Angelillo volt képes utoljára 25 bajnokin 27 gólt szerezni a Serie A-ban, és végül 33 meccsen szerzett 33 góljával gólkirály is lett abban a szezonban. A bajnoki cím azonban nem jött össze Angelillónak és az Internek, mert azt az AC Milan nyerte a Fiorentina előtt, az Internek pedig maradt a harmadik hely.

A szezon elején egy másik legenda, Giuseppe Meazza rekordját is elérte. A milánói San Siro Stadion névadója a harmincas évek legnagyobb olasz gólvágója volt, akinek két szezonban, 1933-ban és 1935-ben is összejött az a bravúr, hogy az első tíz bajnokiján 12 gólt szerezett.

Egészen mostanáig ez nem sikerült másnak az olasz bajnokságban, aztán Immobile a mostani szezon elején megismételte a 2017-es szezonkezdetét.

A végletek embere

Nem kell nyelvészprofesszornak lenni ahhoz, hogy az ember megfejtse Immobile nevének jelentését: mozdulatlan. Ha van jelző, amivel biztosan nem lehet illetni Ciro Immobile játékát és pályafutását, akkor az biztosan ez. A hullámhegyekből és -völgyekből álló karrierje – ahol egy jó szezont többnyire egy (vagy több) gyengébb év követett – megkoronázása lehetne a mostani, ha éppen egykori nevelőklubját, a Juventust megelőzve tudná megnyerni első olasz bajnoki címét. 26 forduló után a helyzet úgy áll, hogy a Juventus 63 ponttal vezeti a Serie A-t, és egy ponttal előzik meg a második Laziót.

Immobile kalandos pályafutása úgy indult, hogy tizenegy évvel ezelőtt, 2009. március 14-én a csatárlegenda Alessandro Del Piero cseréjeként lépett először pályára a Serie A-ban egy Bologna elleni meccsen, de az első élnovabeli góljára azonban még éveket kellett várnia. A fiatal Immobilét a Juventus többször is kölcsönadta, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Sienában és Grossetóban egyáltalán nem tudta megmutatni a képességeit, nem úgy, mint a Pescaránál. 2012-ben az utlraoffenzív felfogású edző, Zdeněk Zeman vezetésével megnyerték a másodosztályt, Immobile pedig 28 góllal lett akkor gólkirály, de a következő szezonban, már a Genoa játékosaként csak öt gólt szerzett a Serie A-ban.

Az olasz futballra jellemző átigazolás után – a játékjogának felét a Juventus eladta a Torinónak – került át a város másik csapatához 2013 nyarán, ahol újabb fordulatot vett a pályafutása.

22 góljával a Serie A gólkirálya lett, ami után a Borussia Dortmund közel 19 millió euróért leigazolta azt remélve, hogy pótolni tudja a Bayern Münchenhez távozó Robert Lewandowskit.

A Dortmund terve egyáltalán nem vált be, és Immobilévől a klub történetének egyik legdrágább melléfogása lett. Sehogy sem passzolt Jürgen Klopp intenzív letámadásra épülő stílusához. 24 német bajnokin csupán három gólt lőtt, így nem volt csoda, hogy egy év után máris túladtak rajta.

Sajnálom, hogy rossz időszakban találkoztunk Dortmundban. Bárcsak dolgozhatott volna a mostani, igazi énemmel is

– válaszolta Immobile arra, hogy Jürgen Klopp a Rai Sportnak adott nyilatkozatában a Lazio idei szereplését, és korábbi játékosa teljesítményét méltatta. A Sevillánál, majd a Torinónál töltött féléves kölcsön alatt sem talált vissza a korábbi formájához, így a Lazio 2016 nyarán meglehetősen olcsón, kevesebb mint tíz millió euróért szerezte meg. Simone Inzaghi vezetőedző újra hitet és önbizalmat adott Immobilének, aki a debütáló bajnokiján rögtön betalált az Atalanta ellen.

A gólszerzés a mindenem, az életem. Olyan nekem, mint az oxigén, önbizalmat ad, hogy a következő meccsen is betaláljak

– mondta Immobile. Úgy érzi, a Laziónál teljesen bíznak benne. Külön kiemelte Inzaghit és az edzői stábot, akik mindenben segítik, hogy a legjobbat tudja kihozni magából. „Úgy érzem, Simone Inzaghi és én könnyen megértjük egymást. Ahogy ő edzőként, én játékosként fejlődtem sokat, mióta együtt dolgozunk. A kapcsolatunk nem csak a labdarúgásról szól, bármit elmondhatok neki” – mondta jelenlegi edzőjéről, aki játékosként hasonló stílusú volt hozzá, bár közel sem volt olyan eredményes, mint ő.

Azt az idényt még további 22 gól követte a bajnokságban, ami hatalmas változás volt az elmúlt évek kálváriájához képest. A következő szezon még ennél is jobban sikerült Immobilének, 29 góllal (Mauro Icardival együtt) társgólkirály lett. Tavaly némileg visszaesett a formája, és csak 15 bajnoki gólt szerzett, de ezzel együtt is,

a Lazio játékosaként 167 mérkőzésen összesen 116 gólt szerzett, ami meccsenként 0,69-es gólátlagot jelent.

Ami a gólok mögött van

Immobile 25 bajnokin szerzett 27 gólja és 6 gólpassza önmagáért beszél, kilencven percenként átlagosan 1,16 gólt ért el, de ami igazán kiemeli őt nemcsak az olasz, hanem a többi európai csatár közül is, az a hatékonysága.

Az UnderStat oldal adatai szerint a bajnoki meccsein átlagosan 4,15 kapura lövéssel próbálkozik, ami majdnem kettő egésszel kevesebb, mint Cristiano Ronaldo kapura lövéseinek száma. Vagyis Immobile jellemzően olyan helyzetekből lő kapura, amikből nagyobb valószínűséggel lesz gól.

És van az úgynevezett xG-mutató (expected goal), amely különböző statisztikai modellekkel azt becsüli meg, hogy egy európai topligában játszó játékosnak hány gólt kellene szereznie a helyzetei száma és azok minősége alapján. Ez a mutató Immobile esetében 18,47 gólt jósolt az eddig lejátszott meccsei után, amit nyolc góllal múlt felül.

Ebben az is közrejátszik, hogy tíz gólját is büntetőből szerezte, ami némileg torzítja ezt a mutatót.

Több ezer tizenegyes vizsgálata alapján a büntetők 76 százalékából születik gól, és azzal, hogy Immobile csak egyetlen büntetőt hibázott el a szezonban (pont a Juventus ellen), máris jobban teljesít, mint a statisztikai átlag. Azonban Immobile nem akar mindenáron gólkirály lenni, hiszen a szezonban már több büntető elvégzését is átengedte csapattársainak.

Az idei góljait szinte kivétel nélkül a tizenhatoson belülről szerzi, csak egyet lőtt azon kívülről, de ez nem is meglepő, hiszen Immobile nem a bombagólok embere, az ő erőssége az, hogy remekül olvassa a játékot, és előre tudja, hogy mikor és hol lesz a labda. Immobile remek szezonjának egyik kulcsszereplője a csapat irányítója, Luis Alberto is, akinek 13 gólpassza a legtöbb a ligában. Immobilével együtt a Serie A leghatékonyabb párosát alkotják, a spanyol négy gólt lövetett az olasz csatárral, míg ő egy gólpasszt adott Luis Albertónak.

Luis Alberto már jobban ismer engem, mint a feleségem

–mondta róla Immobile, aki nemcsak a Lazióban, hanem az olasz válogatottban is újra magára talált, miután

A hetedik és a nyolcadik válogatott gólja között közel két év telt el.

Szeptember 8-án, a finnek elleni Eb-selejtezőn szerzett ismét gólt az olasz válogatottban, majd a legutóbbi meccsen, amikor 9-1-re ütötték ki az örményeket, kétszer talált be. „Úgy érzem, van egy kis adósságom az olasz válogatottal szemben, amit szeretnék a görögök ellen, majd az Európa-bajnokságon is visszafizetni” – mondta még az október 12-i, görögök elleni selejtező előtt.

A válogatott kezdőjébe kerüléséért a Torino 26 éves csatárával, Andrea Belottival kell megküzdenie, aki az ősszel négy gólt szerzett a válogatottban, de a bajnokságban szerzett kilenc góljával a közelében sincs Immobilénak. „A versengés minden játékosnak és a csapatnak is jót tesz, Belottival pedig jó a viszonyom. Roberto Mancininak köszönettel tartozom, mert megvárta, amíg kijövök a nehéz időszakomból, és amikor a finnek ellen végre gólt lőttem, nagy teher esett le a vállamról. A vb-selejtezős kudarc után felemeltük a fejünket, és minden meccsünket meg akarjuk nyerni” – mondta Immobile.

Az olasz válogatott a legutóbbi 11 meccsét megnyerte, az Eb-selejtező csoportjukat hibátlanul hozták, és előzetesen az Európa-bajnokság egyik legnagyobb favoritjai is. Ráadásul a torna nyitómeccsét az olaszok június 12-én Rómában, az Olimpico Stadionban játsszák, ha a koronavírus-járvány addig nem szól közbe.