Kedden dönt az UEFA, leáll-e a nemzetközi futball Európában

Március 17-én, kedden, videókonferencián vitatja meg az UEFA 55 tagszervezete, hogy hogyan is reagáljanak a koronavírus jelentette egészségügyi vészhelyzetre. Az UEFA honlapján megjelent rövid közlemény szerint az 55 tagszervezet az Európai Klubszövetség (ECA), az európai bajnokságok és a hivatásos futballistákat tömörítő nemzetközi szövetség (FIFPro) részvételével döntenek majd, hogyan is tovább.

A fő téma természetesen a nemzeti bajnokságok, az európai kupák, illetve az Európa-bajnokság – és feltehetőleg a pótselejtezők, amiket már több szervezet is elhalasztana – helyzetének megvitatása lesz.

A keddi döntés horderejéről árulkodhat, hogy az UEFA elhalasztotta az összes március 14. és április 14. közé eső ifjúsági Eb-selejtezőt, így az U17-es és U19-es Eb-elitkörös minitornák egyikét sem rendezik meg. A magyar válogatottak közül a női U17-es és U19-es, illetve a férfi U17-es csapatot érinti a döntés – közölte csütörtökön az MLSZ.

Európában több bajnokság, köztük az olasz és a spanyol leállt, számos ország rendelte el, hogy csak zárt kapu mögött lehet megrendezni a sporteseményeket, az Európa Ligában már volt halasztott és zárt kapus meccs is, a Bajnokok Ligájában pedig zárt kapu mellett jövő héten két halasztás is jöhet, miután a Lyon–Juventus és a Manchester City–Real Madrid párharcok esetében is van olyan csapat, ami jelenleg karanténban van a koronavírus-fertőzés miatt.

A keddi gyűlés napján épp a karanténba került Real Madrid és Juventus meccseit rendeznék, így aznap akár határozhatnak a sorozatok felfüggesztéséről, így pedig már a szerdai nyolcaddöntő-visszavágókat sem rendeznék meg.