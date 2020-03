Lanzafame: Az emberi élet a legfontosabb, a foci csakis másodlagos lehet

Európában csak öt élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nem állt még le a koronavírus-járvány miatt, ezek egyike a magyar bajnokság, az OTP Bank Liga is. Szombaton zárt kapuk mögött lejátszották a 25. forduló mind a hat mérkőzését. A Budapest Honvéd súlyos, 5-1-es vereséget szenvedett a Kisvárdától. A kispesti csapat egyetlen gólját az olasz Davide Lanzafame szerezte büntetőből, aki a klub honlapjának nyilatkozott a mérkőzés körülményeiről.

„Először is, nagyon rossz mérkőzést játszottunk, de nem ez a legnagyobb problémánk jelenleg. Nem mentség a vereségre, ebben a mostani helyzetben azonban egyáltalán nem könnyű futballozni. Éppen ezért nem is szeretnék a meccsről beszélni, mert számomra most nem ez a legfontosabb. A koronavírus már nem csak az én országomat érinti, világméretű problémává vált, elérte Magyarországot is.

Nagyon remélem, hogy ebben a szituációban a szövetség felfüggeszti a bajnokságot, mert az egészség, az emberi élet a legfontosabb, a foci csakis másodlagos lehet”

– mondta Lanzafame, aki a legjobbakat kívánta honfitársainak és a világ többi részének is.

A Kisvárda vezetőedzője, Bódog Tamás a mérkőzés után azt mondta, bízik a bajnokság folytatásában, de valószínűbbnek tartja, hogy az NB I. is hamarosan leáll. „A legfontosabb az emberek egészsége” – mondta Bódog, aki szerint majd az erre illetésesek hamarosan eldöntik a bajnokság sorsát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a kormány pénteki határozata értelmében március 16-tól határozatlan időre felfüggeszti az összes utánpótlás-korosztályú bajnokságát (az U19 és fiatalabb korosztályokban).