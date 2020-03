A spanyol labdarúgó-bajnokság játékosai között is megjelent a koronavírus

A Valencia 33 éves argentin védője, Ezequiel Garay az első labdarúgó a spanyol bajnokságban, aki igazoltan megfertőződött a koronavírussal. A teszt eredményét maga Garay jelentette be vasárnap az Instagram-oldalán. A korábban a Real Madridban is játszó Garay a betegség ellenére jól érzi magát, nincsenek súlyos tünetei.

A Valencia közleményt adott ki, hogy Garayon kívül még négy másik játékosuk koronavírustesztje lett pozitív, de a klub nem nevezte meg őket, annyit viszont elárultak, hogy mindannyian jól vannak, legfeljebb csak enyhe tüneteik vannak, és házi karanténban várják, hogy minél előbb meggyógyuljanak.

A Valencia kedden az Atalanta ellen játszott zárt kapus meccset a Bajnokok Ligájában, és szenvedtek 4-3-as vereséget, így összesítésben 8-4-gyel estek ki a sorozatból, aminek kérdéses a folytatása és befejezése. Garay egyébként február eleje óta nem lépett pályára a Valenciában térdsérülése miatt.

Spanyolországban már 7753 koronavírusos esetről tudnak, ahol az elmúlt huszonnégy órában 1300 új esetet regisztráltak, a halálesetek száma pedig 288-ra nőtt, vagyis egyetlen nap alatt közel száz új áldozata volt a járványnak. A spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez feleségének, Begona Gomeznek is pozitív lett a koronavírustesztje.

A legtöbb fertőzött labdarúgó az európia járvány gócpontjának számító Olaszországban van, a Sampdoriának már öt játékosa fertőződött meg: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina és Morten Thorsby, valamint a csapat orvosa, Amedeo Baldari is elkapta a vírust. A Fiorentinánál a szerb csatár, Dušan Vlahović teszteje lett pozitív pénteken, majd szombaton Patrick Cutrone és German Pezzella fertőződése is beigazolódott, ahogy a fizioterapeuta Stefano Dainelli is elkapta a betegséget. A Juventusnál Daniele Rugani fertőződött meg.