Azonnali hatállyal leáll a futballélet Magyarországon

Hétfőn a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) bejelentette, hogy határozatlan időre felfüggeszti az összes hazai bajnokságot, így az NB I. is leáll. A szövetség arra kérte a klubokat, hogy engedjék haza a futballistákat, és edzéseket se tartsanak.

Az egészség megőrzése a legfontosabb cél. Reméljük, intézkedéseinkkel hozzájárulhatunk, hogy a járvány ne terjedjen tovább. Kérjük a játékosok, az edzők és a szurkolók megértését

– mondta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője.

A hétvégi, zárt kapus forduló után több NB I.-es játékos, illetve a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) is arra kérte a szövetséget, hogy függessze fel az NB I.-es és az NB II.-es bajnokságot.

„NAGYON REMÉLEM, HOGY EBBEN A SZITUÁCIÓBAN A SZÖVETSÉG FELFÜGGESZTI A BAJNOKSÁGOT, MERT AZ EGÉSZSÉG, AZ EMBERI ÉLET A LEGFONTOSABB, A FOCI CSAKIS MÁSODLAGOS LEHET”

– nyilatkozta az olasz Davide Lanzafame a Honvéd–Kisvárda-meccs után. Léptek az NB I.-es klubok is: a Nemzeti Sport információi szerint közös levélben fordultak az MLSZ-hez a halasztást kérve. Az NB I.-ből nyolc forduló van hátra.

Az MLSZ pénteki határozatában március 16-tól határozatlan időre felfüggesztette az összes utánpótlás-korosztályú bajnokságát (az U19 és fiatalabb korosztályokban). A válogatott felkészülése sem lehetett érv a bajnokság folytatása mellett, mivel a Bulgária elleni Eb-pótselejtezőt már korábban elhalasztották. A külföldi példák mutatják, hogy a zárt kapus lebonyolítás sem védi meg a futballistákat a megfertőződéstől.

Az egyre jobban eldurvuló koronavírus-járvány miatt egymás után álltak le a nemzeti futballbajnokságok, kupasorozatok Európában, mostanra a teljes európai futballélet megállt. Voltak azonban olyan országok, összesen hét, amelyek a járvány ellenére sem fújták le a bajnokságokat.

Hétfőig ezek Magyarország is közéjük tartozott: miután a kormány szerdán múlt hét szerdán veszélyhelyzetet hirdetett, az NB I. zárt kapukkal ment tovább, a hétvégén már nézők nélkül rendezték meg a meccseket. Ugyanez volt igaz az NB II.-re és az NB III.-ra.

Ugyanakkor a kormány bejelentése után egy sor meccset, versenyt töröltek a különböző sportági szövetségek, gyakorlatilag minden fontosabb sorozat (kézilabda-, kosárlabda-, jégkorong- és röplabdabajnokságok) leállt itthon. Jó példa erre a jégkorong Erste Liga, amit az elődöntőknél járva fújtak le, kihirdetve a csonka szezon győzteseit.

Azóta a fertőzöttek száma nőtt Magyarországon, már 39-en kapták el a vírust, egy halálos áldozat is van, ezért a kormány újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be hétfőn. Orbán Viktor hétfői napirend előtti felszólalásában bejelentette, hogy a szórakozóhelyeknek, moziknak teljesen be kell zárniuk, az éttermek, kávézók nyitvatartását korlátozzák, minden nyilvános rendezvényt betiltanak.

A járvánnyal sújtott országokban megszokott korlátozások egyetlen területet nem érintenek kötelező jelleggel: a sporteseményeket. Orbán szavai alapján a sportban továbbra is a korábban bejelentett korlátozás van érvényben, ami zárt kapus lebonyolítást jelent.

(Borítókép: Gyepkarbantartók dolgoznak a Groupama Arénában. Fotó: Jászai Csaba / MTI)