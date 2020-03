Koronavírusos lett Paulo Dybala, a Juventus focistája

Pozitív lett a koronavírus tesztje Paulo Dybalának és barátnőjének, a hírt az argentin labdarúgó osztotta meg szombat este Twitter oldalán . A Juventus 26 éves csatárja azt írja, mindketten jól vannak, nincsenek tüneteik.

Korábban már Dybala két csapattársának is pozitív lett a tesztje. Március 11-én jelentette be a Juventus, hogy elkapta a koronavírust Daniele Rugani, ami után a klub összes játékosa és mintegy 100 alkalmazottja kéthetes karanténba vonult. Néhány nap múlva aztán kiderült, hogy a csapat francia világbajnoka, Blaise Matuidi is megfertőződött.

Az olasz sajtóban viszont olyan hírek jelentek meg, hogy a csapat három sztárja, Gonzalo Higuain, Sami Khedira és Miralem Pjanic elhagyta a karantént, és hazautazott Argentínába, Németországba, illetve Boszniába.

(Borítókép: Paulo Dybala. Fotó: Alberto Pizzoli / AFP)

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!