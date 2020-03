Karanténban ünnepli BL-rekordjait Bergamo sztárja

Bergamo a koronavírustól talán leginkább sújtott város Olaszországban, de csapata, az Atalanta hasított, egyik csatáruk különösen nagy formában volt, amíg a járvány miatt le nem állt a futball is. Josip Ilicic 32 évesen lendült igazán bele, az után, hogy alig két éve már majdnem visszavonult.

A koronavírus-járvány miatt múlt héten leállt a Bajnokok Ligája, emiatt elmaradt négy nyolcaddöntő visszavágója is. A múlt héten négyet még sikerült megtartani, nem is akármilyen meccsek voltak, a sorozat egyelőre utolsó mérkőzése, a Liverpool-Atletico Madrid például minden idők egyik legjobb BL-meccse volt.

Az utolsó játékhét sztárja Marcos Llorente volt, aki Liverpoolban csereként beállva két góljával 0-2-ről hozta vissza, és juttatta tovább a madridiakat, illetve a még kiemelkedőbbet nyújtó atalantás Josip Ilicic. A szlovén csatár

Valenciában rúgott négy gólt, amikor az olaszok 4-3-ra győztek idegenben,

és 8-4-es összesítéssel kiütötték jóval ismertebb ellenfelüket, az egyik legjobb spanyol klubot. Nemcsak rekordokat állított be, de újakat is felállított a 32 éves csatár:

a legidősebb négygólos a BL-ben, Zlatan Ibrahimovictól vette át a posztot;

ő a 14. futballista, aki legalább négy gólig jutott egy BL-meccsen;

a harmadik játékos, aki idegenben rúgott négyet, a francia Bafetimbi Gomist (Lyon) és a német Serge Gnabryt (Bayern) fogta be;

a negyedik, aki egyenes kieséses mérkőzésen szerzett négy gólt Messi, Lewandowski és Mario Gomez után,

de Ilicic az első, aki a kieséses körben idegenben lőtt négyet.

A koronavírus miatt van egy különleges rekordja is, korábban senki nem ért még el négy gólt zárt kapus Bajnokok Ligája-meccsen. Talán ez a legnagyobb tett Ilicictől, ugyanis a Dortmund-támadó Erling Haaland beszélt arról, mennyire lélekölő volt üres lelátók előtt játszani, amikor simán, 2-0-ra kikaptak a PSG-től, és kiestek.

Ilicic 2020-ban, bő két hónap alatt 11 meccsen lépett pályára az Atalantában, és 14 gólt szerzett. 10/10 volt a mutatója a valenciai meccsig, ahol rátett még egy lapáttal. Karrierje legjobb napjait élte, amikor Olaszországra és Európára is lecsapott a koronavírus, ami miatt félbe kellett szakítani az olasz bajnokságot és a BL-t is. Fantasztikus formájához természetesen kell egy csapat, az Atalanta szintén hihetetlen számokat hozott. A bergamói csapat

a bajnokságban 70 gólt rúgott a leállásig, 21-gyel többet a tabellán harmadik Internél, tízzel többet a második Laziónál, és 20-szal többet a vezető Juventusnál;

a topligákat nézve a 70 góllal veri a spanyol ligát vezető Barcelonát (63 gól), az Angliában vezető Liverpoolt (66 gól) és a második helyezett Manchester Cityt (68 gól);

minden sorozatot számítva az Atalanta 87 gólnál jár a szezonban.

Szenzációs, hogy egy csapat, amelynek tényleg nincs egyetlen sztárja sem, minden bizonnyal megcsinálja a 100 gólos szezont, ha be lehet fejezni a felfüggesztett sorozatokat. Ilicic az eddigi 87 Atalanta-gólból 21 találattal vette ki a részét, ami nemcsak azért nagy szó, mert góljaik majdnem 25 százalékát szerezte, hanem mert korábban soha nem jutott még 15 gólnál tovább sem egy szezonban.

Josip Ilicic, Atalanta, 21 gól eddig a 2019-20-as szezonban

Elmondása szerint bő másfél évvel ezelőtt változott meg valami. 2018 nyarán, 30 évesen megnagyobbodott nyirokcsomói miatt kórházba került. Az orvosok annyit tudtak kideríteni, hogy valamilyen bakteriális fertőzést kapott, amellyel két hónapon át ki-be járt a kórházból. Hosszú kezelést kapott, bár pontosan azt sem tudták, mi a baja. "Van, akinél a fertőzés továbbterjed a testben, nekem viszont szerencsém volt" - nyilatkozta Ilicic. Több mint két hónapon át betegeskedett, a visszavonulás is megfordult a fejében. Hat hetet még a 2018-19-es szezonból is ki kellett hagynia, de meggyógyult, és visszatért. Közhely, de más emberként:

Erősebb lettem fejben, valami akkor megváltozott. Azelőtt buta dolgokon felidegesítettem magam, azóta sokkal nyugodtabban élek. Élvezek minden percet a pályán, és próbálok még jobb lenni.

Ez a teljesítményén, illetve a számain is meglátszik, mert a 21 találattal már bőven egyéni csúcsot döntött. "Úgy tűnik, a korral javulok" - viccelt a támadó, aki egyébként nem is igazi középcsatár, az Atalantában második csatárt játszik az elmúlt idény házigólkirálya, az akkor 28 találattal záró Duvan Zapata mögött. A kolumbiainak ebben az idényben gondjai voltak, sérült volt, csak 12 gólnál tart, de Ilicic jól helyettesítette, kisegítette a csapatot, így ott vannak a negyedik helyen a bajnokságban, és a legjobb nyolcban folytathatják majd a Bajnokok Ligájában. Az Atalanta történetében először jutott be a BL-be, a Leicester City 2016-17-es teljesítményét ismétlik meg a negyeddöntős szerepléssel. Még egy adat az újjászületett Ilicicről: betegsége óta, illetve

az elmúlt másfél évben negyedszer lőtt legalább három gólt egy meccsen,

ez előtte, 10 szezon alatt háromszor jött össze neki. Először 2009-ben, még a szlovén Interblockban, másodszor 2011-ben, a Palermóban, majd harmadszor nem sokkal betegsége előtt, 2018 tavaszán, már az Atalantában.

A kor Ilicic fizikumán azért már érződik, csapattársai szerint mindig van valami kisebb baja, állandóan panaszkodik, hogy fáj itt, fáj ott. Emiatt ráragasztották a "Nagyi" becenevet, az öltözőben így hívják őt, de azok után, hogy két éve majdnem abba kellett hagynia a futballt, most már nem gondol a visszavonulásra. A szerződése 2022 nyaráig él az Atalantánál.

A koronavírusos leállás nem a legjobbkor érte, remek formában volt, így nagyon várja, hogy visszatérhessenek a játékhoz. Jelenleg ezen kívül sokat nem tehet, mert épp kéthetes karanténját tölti összes klubtársával együtt. Azzal a Valenciával játszottak, méghozzá kétszer, amelynél a napokban a játékosok 35 százalékának pozitív lett a koronavírustesztje.

Az Atalanta ráadásul Bergamo csapata, a város Lombardiában, Milano közelében, a vírustól leginkább sújtott észak-olasz régió közepén fekszik. A futballisták nem véletlenül ajánlották a Valencia elleni 4-3-as győzelmet Bergamónak, Ilicic pedig a labdát, amellyel a négy gólt rúgta, az egyik legleterheltebb egészségügyi létesítménynek, a bergamói XXIII. János pápa kórháznak adományozta. Átérzi a helyzetet, nem csak a pályán a csapatának, azon kívül a városnak is segíteni próbál.

Topklubban sosem játszott, aprópénzért adták vették A támadó karrierje a szovéniai másodosztályban, a Bonifica nevű kiscsapatnál indult 2007-ben, majd a ljubjanai Interblockhoz került alig egy év után. A fővárosból két évvel később, 2010 nyarán az ország legjobb egyesületéhez, a Mariborhoz szerződött, ahol viszont csak 11 meccset játszott, mert a Palermo még ugyanazon a nyáron lecsapott rá, és a Serie A-ba vitte. Három év jött Palermóban, majd négy a Fiorentinánál, amíg 2017 nyarán ki nem kötött az Atalantánál. Utóbbi négy klubváltásakor nem fizettek érte összesen még 20 millió eurót sem. A Maribor 80 ezer eurót adott érte az Interblocknak, a Palermo 2,3 millió eurót a Maribornak, a Fiorentina 9 milliót a Palermónak és az Atalanta 5,75 milliót a Fiorentinának.

