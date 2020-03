Leállt az NB I., de mit tesznek a futballisták a pénzükért?

A koronavírus-járvány miatt 2021 nyarára tették át a futball-Eb-t, amelynek Budapest is az egyik helyszíne. A magyar válogatott júniusban pótselejtezhet, nyáron lehet a Bajnokok Ligája is. Reagált a magyar szövetségi kapitány is.

Némi késéssel állt le az NB I. az európai futballbajnokságok közül, mert egy teljes forduló ment le a magyar élvonalból zárt kapuk mögött, mire a Magyar Labdarúgó Szövetség március 16-án úgy döntött, a koronavírus-járvány miatt határozatlan időre felfüggeszti a hazai futballéletet. Az élvonal mellett az NB II-III. és a Magyar Kupa is félbeszakadt. A szövetség arra kérte a klubokat, hogy engedjék haza a futballistákat, és edzéseket se tartsanak.

Ahogy a topfutballisták, Forma-1-es pilóták és NBA-sztárok példája mutatja, a profi sportolók nem henyéléssel töltik a sportélet kényszerű leállását. A spanyol Leganés futballcsapatának erőnléti edzője például videós tréninget rakott össze a meccsek nélkül maradt játékosoknak, az edzőtermek profi eszközeit egy székkel, egy gumiszalaggal váltotta ki, a súlyzókat pedig vízzel töltött palackokkal helyettesítette.

Megkérdeztük az NB I.-es klubokat is, hogyan vészelik át a futballmentes időszakot, mivel töltik mindennapjaikat a focisták most, hogy nincsenek edzések.

Videóra veszik az otthoni edzéseiket

A bajnokság 9. helyén álló Újpest gyenge formában volt az NB. I. lefújásakor: utolsó három bajnokijából kettőt elvesztett a fővárosi csapat, a Paks ellen pedig 1-1-es döntetlenre végzett.

A játékosok egy otthon elvégezhető edzésprogramot kaptak Milos Bogicevic erőnléti edzőtől. Ezek főleg erőnlétre koncentráló és a sérülések megelőzését segítő feladatok, az a cél, hogy formában maradjanak a heti 5-6 otthoni edzéssel. Mindezt videóra veszik, hogy az edző ki tudja elemezni a gyakorlatok elvégzését. Hasonló módon folyik a munka az utánpótlás csapatoknál is. Ha kijárási tilalmat vezetnének be, ahhoz fogják igazítani a kidolgozott edzéstervet.

A járványügyi veszélyhelyzet megszüntetésétől teszik függővé az edzések újraindítását.

Jelenleg az első és a legfontosabb, hogy mindenki betartsa az előírásokat, ezzel lelassítva a vírus terjedését és elkerülve a továbbfertőzést.

A járvány miatt kialakult helyzet a klub többi dolgozóját is érinti. Ahol lehetett, távmunkát vezettek be, egyedül a létesítmény- és pályafenntartók járnak be dolgozni, esetükben elengedhetetlen a helyszíni jelenlét.

Hogy mekkora bevételkiesést okoz a klubnak a kényszerszünet, még nem tudják megbecsülni, sok függ attól, mikor folytatódhat a bajnokság, és hogyan reagálnak a kialakult helyzetre a szponzorok. A focisták és a szakmai stáb fizetését egyelőre nem érinti a leállás, írta megkeresésünkre az Újpest.

Több milliós veszteséggel számolnak

Egy másik budapesti csapat, a hatodik helyen álló Honvéd sem brillírozott míg ment a bajnokság, két vereség és egy döntetlen az utolsó három bajnoki mérlege. A Magyar Kupában viszont egészen az elődöntőig jutottak, áprilisban az NB II.-es MTK-val játszanának, de jelenleg a kupameccsek megrendezése is kérdéses. Közben a csapat kirúgta olasz edzőjét, Giuseppe Sanninót, aki korábban két meccset is kihagyott, mivel fertőzött területen járt. Helyére Pisont Istvánt nevezték ki.

Az Újpesthez hasonló módon hidalják át a járványhelyzetet. A játékosok személyre szabott edzéstervet kaptak az edzői stábtól, jórészt futó- és erősítőprogramot végeznek. Az erőnléti edzések mellett taktikai felkészülésre is jut idő, ezeket online bonyolítja a szakmai stáb. A Honvédnál a kormány és a tisztifőorvos ajánlását tartják irányadónak arra vonatkozólag, mikor tarthatnak újra közös edzéseket.

Senkinek az egészségét nem kockáztatjuk, csak akkor kezdjük el az edzéseket ha azok biztonságban megtarthatók.

A klub idősebb, veszélyeztetett korban lévő dolgozói a leállásról szóló bejelentés óta otthonról dolgoznak, igyekeznek megoldani, hogy ez mindenki számára megoldható legyen.

A Honvédnál úgy becsülték, bármeddig is tart a rendkívüli állapot, minden klubnak több milliós kiesést jelent majd a hirdetési és jegybevételek elmaradása.

Főleg azokat a klubokat érintheti fájdalmasan a leállás, ahol jobban támaszkodnak a meccsnapi bevételekre és nincs mögöttük tehetős állami szponzor.

Távolról sem olyan, mintha szabadságon lennének

Az Újpesttel és a Honvéddel ellentétben a Diósgyőrnek kifejezetten jól ment az elmúlt hetekben: utoljára még február elején kapott ki a bajnokságban, azóta háromszor nyert és kétszer játszott döntetlent. Nem veszik lazán a kényszerpihenőt, akárcsak más csapatok, a DVTK focistái is egyéni edzéstervvel készülnek otthon a bajnokság folytatására. A mérkőzések és edzések hiányában a szakmai stáb sem maradt feladatok nélkül, az elmúlt hetek meccseit, a játékosok teljesítményeit elemzik, videóelemzéseket készítenek. Pszichésen is kihívás a játékosok számára ez az időszak:

A labdarúgók közös edzés híján otthon készülnek, de ez távolról sem olyan, mintha szabadságon lennének, hiszen most nem mindent kikapcsolva feltöltődnek, hanem éppen ellenkezőleg, stresszhelyzetben vannak

- írták megkeresésünkre. Vannak olyan játékosok a keretben, akik a határok lezárása miatt nem tudnak családjaikkal találkozni. Az újrakezdés kérdésében a többi klubbal is egyeztetne a Diósgyőr, ahogyan az NB I. felfüggesztését is közös levélben kérték az MLSZ-től. Korai lenne megsaccolni, hogyan érinti majd anyagilag a klubot a járványhelyzet, közölte a klub.

Az utolsó előtti Zalaegerszegnél is azért bánkódhatnak, mert pont akkor szakadt meg a bajnokság, amikor kezdett feljönni a csapat. A ZTE-nél Victor Moore erőnléti edző felel a játékosok fitten tartásáért. A posztonként eltérő edzésprogramot kaptak a játékosok a kapusoknak például most a szokásosnál több fizikai állapotfejlesztő gyakorlatot kell végezniük. A játékosokat megkérték, hogy egészségünk érdekében ne menjenek konditerembe, és lehetőleg olyan helyen végezzék a kiosztott feladatokat, ahol egyedül lehetnek. Moore szerint a mostani időszak azért is nehéz, mert közös edzések nélkül a játékosok kalóriaszükséglete is eltérő lehet, ezért még jobban kell figyelniük a helyes táplálkozásra.

Az NB I. negyedik helyén álló felcsúti Puskás Akadémia ugyan nem válaszolt megkeresésünkre, honlapjukon viszont megjelent egy interjú Hornyák Zsolt vezetőedzővel, amiben szó esik a kialakult helyzetről. A cseh és német csapatok mintájára dolgozták ki a játékosok otthoni edzésprogramját, elvileg ugyanannyi terhelést kapnak, mint normál körülmények között. (Ebben a videóban a akadémia egyik focistája mondja el részletesen, hogyan néz ki egy edzés.) Hornyák elmondta, hogy az utolsó, Mezőkövesd elleni bajnokijukon aggódtak játékosai a járvány miatt, örülnek, hogy most családjukkal lehetnek. Korábban az NB I.-es játékosok is kérték az MLSZ-t, hogy állítsa le a bajnokságot a vírus miatt. Hornyák szerint legalább öthetes lesz a leállás, ha nem rosszabbodik a járványügyi helyzet.

