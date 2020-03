Határozatlan ideig nem folytatódik a spanyol labdarúgó-bajnokság

Játékosok és edzők is elkapták a betegséget. Három hete. az európai gócpontban, Észak-Olaszországban volt BL-meccsük.

A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) hétfőn a La Ligával közös közleményében jelezte:

az eredetileg április 3-ig felfüggesztett bajnokságok egyelőre meghatározatlan ideig nem folytatódnak

– írja az MTI.

A két szervezet a spanyol kormány ajánlásait követve addig nem engedélyezi a mérkőzések megrendezését, ameddig azok egészségügyi kockázatot jelentenek. Több spanyol csapatot is közelről érint a koronavírus-járvány.

A Real Madrid labdarúgóinak nagy része házi karanténban töltötte az elmúlt napokat, miután kiderült, hogy a Real kosárcsapatának egyik tagja megfertőződött, és a Real Madrid több szakosztálya által is használt valdebebasi edzőközpontot bezárták. Ugyanakkor a csapat szerb támadója, Luka Jović megszegte a karantén szabályait, idő előtt elhagyta azt, hogy a barátnője születésnapjára Belgrádba utazzon. Emiatt még a szerb miniszterelnök, Ana Brnabić is bírálta őt. A Real Madridot korábbi elnöke, Lorenzo Sanz szombaton hunyt el a koronavírus-fertőzés miatt.

A baszk Deportivo Alavésnél legalább 15-en kapták el a koronavírust, köztük három játékos is. Az Espanyolnak hat futballistája fertőződött meg. AValenciánál Ezequiel Garay és Eliaquim Mangala is elkapta a vírust, de rajtuk kívül még más játékosok és az edzői stáb tagjai közül is többen elkapták a betegséget.

Az AS sportnapilap információ szerint a Barcelona játékosai elfogadták, hogy a járvány alatti időszakban a klub csökkentse a fizetésüket.

Hétfőn több mint 4300 új fertőzöttet és 410 új halálesetet regisztráltak Spanyolországban a koronavírussal összefüggésben, így már a kétezret is meghaladta (2182) a betegség miatt elhunytak száma az országban.

A járvány a versenynaptárat is átírja

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke úgy véli, hogy a koronavírus-krízis esélyt kínálhat arra, hogy megváltozzon a futball jövője. A svájci-olasz sportvezető ezzel elsősorban a versenynaptár szűkítésére gondolt.

Talán megreformálhatjuk a labdarúgást, s ennek keretében egyet visszaléphetünk. Kevesebb, de érdekesebb torna. Talán kevesebb csapat, de kiegyenlítettebb erőviszonyok. Kevesebb mérkőzés, hogy óvjuk a játékosok egészségét, de talán izgalmasabb párharcok

- nyilatkozta a megreformált klubvilágbajnokságról Infantino a Gazzetta dello Sportnak.

Infantino álma a nagyobb létszámú, 24 csapatos klubvilágbajnokság, ez azonban az Európa-bajnokság és a Copa América 2021-re halasztásával egyelőre nem valósulhat meg. Annyit elárult ugyanakkor, hogy reményei szerint hamarosan új időpontot találnak a sorozatnak, amelyre 2021-ben, 2022-ben, de legkésőbb 2023-ban kerülhet sor.

A FIFA elnöke azt is elmondta, hogy a labdarúgásban a koronavírus-járvány miatt beállt kényszerpihenő csak akkor érhet véget, ha már nem lesz több rizikó. „Teljesen világos az álláspontunk: akkor indul ismét útjára a labda, amikor lehetséges, és már senkinek az egészségét nem veszélyezteti” - mondta.

