Az kevés, ha csak a Manchester United edzője akarja őt

A Manchester United azért maradt le, a Salzburg nagy tehetségéről, Erling Haalandról, mert a vezetőedző Ole Gunnar Solsjaer nem kapott elég támogatást a klubtól, állítja a futballista apja, Al

A 19 éves norvég Haaland a télen került át a Salzburgtól a Borussia Dortmundhoz, ahol szintén számolatlanul rúgja a gólokat,

Az idei szezonban vergődő Manchester United is szerette volna leigazolni Haalandot, de végül nem jött össze az üzlet. Az egykor szintén profi futballista Alf Inge Haaland szerint csak magának köszönheti ezt az angol klub.

„Sosem kaptunk igazi választ tőlük, de mi örülünk a mostani klubjának is. Olyan csapathoz kell igazolnod, ahol az egész klub akar téged, nem csak az edző. Szerintem ez a legfontosabb amellett, hogy az adott klub min ment keresztül az elmúlt öt vagy tíz évben, és hogy milyen irányba tart" – mondta a játékos apja.

Az egykori manchesteri játékos Paul Ince szerint is nagy hiba volt az, hogy hagyták Haalandot kicsúszni a kezeik közül, meg kellett volna érte adni a 20 milliós kivásárlási árat is, mert szezononként 20-25 gólra is képes. „Ha csökkenteni akarják a hátrányt a Manchester Cityhez és a Liverpoolhoz képest, akkor szükségük van egy világklasszis csatárra."

Haaland az eddigi 11 dortmundi meccsén 12 gólt szerzett, az előző szezonban a Salzburgban 38 meccsen 41 gólt szerzett.

(via Goal.com)