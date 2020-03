90 millió euróról mondanak le Cristiano Ronaldóék a járvány miatt

Belementek a fizetéscsökkentésbe a Juventus futballistái és edzői, jelentette be honlapján az olasz klub.

Összesen 90 millió euróról mondanak le Cristiano Ronaldóék, ezt azt jelenti, hogy négy hónapig nem kapnak fizetést a klubtól.

A Juventus vezetősége köszönetet mondott a játékosoknak és az edzőknek, amiért felelős döntést hoztak ebben a nehéz helyzetben.

Minderre azért volt szükség, mert a koronavírus-járvány miatt szünetel az olasz elsőosztályú bajnokság, a Serie A, ami súlyos bevételkiesést okoz a csapatoknak, így a bajnokság első helyén álló Juventusnak is. A csapatból hárman is elkapták a vírust, az argentin Paulo Dybala, az olasz Daniele Rugani és a francia Blaise Matuidi fertőződött meg. A Serie A április 3-ig biztosan szünetel, de mivel továbbra is súlyos a járványhelyzet Olaszországban, kicsi az esélye, hogy a megadott időpontban újra meccseket rendezzenek.

Hasonló intézkedéseket vezettek be a Bundesligában szereplő Union Berlinnél és a Borussia Mönchengladbachnál: a futballisták lemondtak fizetésük egy részéről, hogy segítsék klubjukat. Az NB I.-es csapatok is gondolkodnak megszorításokon, az NB II.-ben szereplő Győrnél már meg is lépték a játékosok fizetésének csökkentését.