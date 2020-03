Koronavírussal került kórházba a török kapuslegenda, Rüştü Reçber

Koronavírusos megbetegedés miatt szállították kórházba a török futballválogatott legendás kapusát, a 2002-es világbajnokságon a török csapattal világbajnoki bronzérmet nyerő Rüştü Reçbert, írja a The Guardian.

Reçber betegségét a korábbi labdarúgó felesége jelentette be Instagramon, ahol azt írta, hogy megdöbbentően hirtelen és gyorsan jelentkeztek a most 46 éves korábbi játékosnál a tünetek. Isil Reçber szerint kritikus idők ezek most a család számára, még úgy is, hogy neki és két gyereküknek is negatív lett a tesztje.

Reçber 120-szor védte a török válogatott kapuját, 1988-2012 közötti profi pályafutása során Törökországon kívül csak a Barcelonában játszott, ahol három szezon alatt 4 bajnoki meccs jutott neki. A Fenerbahçéval négy, a Beşiktaşsal egy bajnoki címet nyert, a török válogatottal 2000-ben az Eb-negyeddöntőig jutott, 2003-ban a Konföderációs-kupa harmadik helyét szerezte meg, legnagyobb sikere pedig a török válogatottal szerzett 2003-as vb-bronz. Reçber 2002-ben bekerült az UEFA-nál az év csapatába, ugyanabban az évben a szezon harmadik legjobb kapusának választotta a futball történetével és statisztikájával foglalkozó IFFHS.

Törökországban a vasárnap esti adatok szerint eddig 9217 koronavírusos beteget azonosítottak, ebből csak az elmúlt 24 órában 1815-öt, ami azt jelzi, hogy jelentősen felgyorsult a járvány terjedése az országban. A fertőzésnek eddig 131 halálos áldozata volt a törököknél.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

