Az otthon maradás fontosságáról posztolt, majd bulizni ment az Aston Villa futballistája

Parkoló autókat tört össze kocsijával vasárnap a Premier League-ben szereplő Aston Villa futballistája, Jack Grealish, írja a BBC. Beszámolók szerint a 24 éves játékos egész este egyik barátjánál bulizott Solihullban, a baleset reggelén zavartnak tűnt, a médiában megjelent képeken felemás papucsban áll az utcán. Grealish még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt, később fogják kihallgatni.

A koronavírus-járvány miatt múlt héten szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be Nagy-Britanniában, az állampolgárok csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el otthonaikat. Ez vonatkozik a bulizásra is, Grealish tehát nem tartotta be az előírásokat, ami azért duplán kínos, mert a baleset előtt néhány órával a Twitteren posztolt egy videót, amelyben mindenkit otthonmaradásra kért. Klubja, az Aston Villa közleményben ítélte el Grealish viselkedését, a futballistára pénzbüntetést szabnak ki, az összeget az egyik birminghami kórház kapja meg.

Grealish az eset után kitett egy másik videót, amiben bocsánatot kért tettért. Elmondta, egyik ismerőse hívta át és ő hülye módon beleegyezett. Megígérte, hogy ezentúl betartja az előírásokat.

Korábban a Real Madrid szerb csatára, Luka Jovic okozott felháborodást hasonló okokból, miután kiderült, hogy idő előtt otthagyta a madridi karantént, és visszatért Szerbiába. Aztán ezt tetézte azzal, hogy hazai, kötelező 28 napos karanténját is megszegte, amikor kiment az utcára.

