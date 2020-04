Az Olympique Marseille korábbi elnöke is a koronavírus áldozata lett

Több kórház is nehezen bírja a terhelést, miközben egy nap alatt 499-en haltak meg, és már több mint 52 ezer igazolt koronavírusos eset van Franciaországban. Szigorú korlátozásokat vezettek be, gazdasági mentőcsomaggal várják a tetőzést.

A koronavírus áldozata lett az Olympique Marseille futballklubjának egykori elnöke, Pape Diouf is.

A szenegáli származású Diouf 68 évet élt. A klub egyik nagy építkezőjének tartják, noha csak négy évig (2005–2009) töltötte be az elnöki posztot. Ezalatt a Marseille kétszer volt második a francia bajnokságban, és kétszer bejutott a francia kupadöntőbe is. Diouf a francia futball-ligában is vezető tisztséget töltött be.

A halálhír bejelentése után az egykori francia válogatott, Djibril Cissé is részvétet nyilvánított. Ő különösen hálás volt Dioufnak, mert annak ellenére szerződtette a Liverpooltól, hogy a játékosnak a francia csapatban futballozva eltört a lába.

A koronavírus már a futballvilágban is több halálos áldozatot szedett, a Real Madrid egyik korábbi elnöke, Lorenzo Sanz is ebbe halt bele, de a profiligák több játékosa is megfertőződött.

Franciaországban az elmúlt napokban lett egyre súlyosabb a járvány, csak egyetlen nap alatt közel ötszázan haltak bele a vírusba, és naponta több ezer új fertőzött van, a kórházak nehezen küzdenek meg a helyzettel.