Marco Rossi az utolsó pillanatig készenlétben állt az Eb-selejtezőre

Szeptember lehet az első jó időpont, de gond, hogy akkor indulna a Nemzetek Ligája is.

A futball-Eb halasztása a járvány megfékezése miatt volt fontos lépés. Viszont így több nagy játékos is felépülhet, és még a magyar válogatott is jól járhat.

A koronavírus-járvány miatt 2021 nyarára tették át a futball-Eb-t, amelynek Budapest is az egyik helyszíne. A magyar válogatott júniusban pótselejtezhet, nyáron lehet a Bajnokok Ligája is. Reagált a magyar szövetségi kapitány is.