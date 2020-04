A katari vb korrupt odaítélésével vádolják a FIFA volt vezetőit

Az amerikai ügyészség szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) több egykori tisztségviselőjét is megvesztegették annak érdekében, hogy Oroszországnak ítéljék a 2018-as, Katarnak pedig a 2022-es világbajnokság rendezési jogát 2010-ben, írja a BBC.

Az FBI évek óta tartó, a futballkorrupciót felderítő vizsgálatának legújabb eredményét hétfőn tette közzé a New York-i kerületi bíróság. A 70 oldalas dokumentumból kiderül, hogy a FIFA végrehajtó bizottságának korábbi tagjait megvesztegették, vagy kísérletet tettek a megvesztegetésükre.

Az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség, a CONMEBOL korábbi vezetőjével, a tavaly elhunyt Nicolás Leózzal, valamint a Brazil Labdarúgó-szövetség volt elnökével, Ricardo Teixeirával szemben is.

Mindkettőjüket azzal gyanúsítják, hogy kenőpénzt fogadtak el azért, hogy szavazatukkal a 2022-es katari világbajnoki pályázatot támogassák.

Teixeirát a FIFA már korábban örökre eltiltotta a labdarúgással kapcsolatos tevékenységektől, mivel 2006 és 2012 között vesztegetések után értékesítette a különböző labdarúgótornák marketing- és médiajogait.

A Jack Warner, a FIFA korábbi alelnöke, egyben az Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek (CONCACAF) volt elnöke ötmillió dollárt kapott offshore cégek hálózatán keresztül azért, hogy Oroszország 2018-as pályázatát támogassa. Ahogy a korábbi FIFA felügyelőbizottsági tagja, a guatemalai futballfőnök, Rafael Salguero is az oroszoknak ígérte a szavazatát.

Teixera és Warner eddig elkerülték, hogy kiadják őket az Egyesült Államoknak, míg Salguerót egy évre tiltották el a a futballal kapcsolatos tevékenységtől, miután beismerte bűnösségét. A 21st Century Fox telekommunikációs óriás vállalat volt vezetőit, Hernan Lópezt és Carlos Martinezt azzal gyanúsítják, hogy dél-amerikai futballfunkcionáriusokat fizettek le azért, hogy így szerezzék meg többek között a Libertadores-kupa közvetítési jogait, írja a Guardian.

A nemzetközi labdarúgásban a korrupció és megvesztegetés már évtizedek óta jelen lévő és mélyen gyökerező jelenség. Az FBI kivizsgálja a tiltott megállapodásokat és hátsó szobákban kötött üzleteket

– mondta William Sweeney, az FBI igazgatóhelyettese.

Öt éve kezdődött a FIFA legnagyobb botránya

Majdnem tíz év telt el azóta, hogy a FIFA megkérdőjelezhető módon Oroszországnak adta a 2018-as, Katarnak pedig a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát, de 2015-ig hivatalosan semmilyen vizsgálat nem indult az ügyben.

2015 májusban aztán egy ötcsillagos zürichi szállodából a FIFA több vezetőjét is elvitték és letartóztatták. Az ekkor kitört FIFA-botrány alapozta meg a szövetség mindenható vezetőjének, Sepp Blatternek a lemondását is. Akkor 42 személy ellen emelt vádat az amerikai igazságügyi minisztérium, közülük 26-an ismerték be bűnösségüket.

Mivel Oroszország már megrendezte a 2018-as világbajnokságot, így a most nyilvánosságra hozott részletek legfeljebb a katari rendezésre lehetnek hatással, ahol már az utolsó fázisába ért a felkészülés a 2022-es téli világbajnokságra. Alejandro Burzaco, egy argentin médiacég vezetője 2017-ben a New York-i bíróságon azt állította, hogy Leoz, Teixeira és az argentin futballszövetség akkori elnöke, Julio Grondona pénzt kaptak azért, hogy a katari pályázatra szavazzanak, amely így végül legyőzte az amerikai pályázatot.

Az Egyesült Államok ügyészei korábban még nem tárták fel ilyen részletesen a FIFA-t átszövő korrupció formáját és működését, a vádirat azonban nem nevezi meg, hogy kik álltak a megvesztegetések hátterében. Annak ellenére, hogy már évek óta téma a 2018-as és 2022-es világbajnokságok odaítélése körüli korrupció, Oroszország és Katar egyaránt visszautasítja, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el, és a FIFA 2017-es belső vizsgálata sem állapított meg ilyesmit.