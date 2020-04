A FIFA-elnök szerint teljesen meg fog változni a futball a koronavírus-járvány után

A koronavírus-járvány már most is jelentősen rányomta a bélyegét a sportvilágra, ennek fényében pedig annyira nem meglepő, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke úgy véli, hogy a futball teljesen más lesz majd, amikor a járvány után újraindulnak a bajnokságok. Infantino kisebb, de jelentőségteljesebb tornákról, nagyobb egyensúlyról és a valódi értékek szem előtt tartásáról beszélt, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan akarja elérni ezeket a célokat – írja a Reuters.

A dolog főleg annak fényében tűnhet különösnek, hogy Infantino a FIFA elnökeként 32-ről 48-ra növelte a futball-világbajnokság résztvevő országainak számát, az európai futballban pedig egyre nőtt a pénzügyi egyenlőtlenség, amíg ő volt az UEFA főtitkára. Az elmúlt időszakban lezajlott tárgyalások alapján azért így is vannak lehetőségek a futball megreformálására, ezek alapján pedig lehet találgatni a sportág jövőjével kapcsolatban.

Az egyik ilyen a válogatott meccsekre szánt időszakok átalakítása lenne, amik a jelenlegi rendszerben sokak szerint túlságosan szétszabdalják a klubszezonokat. Erre megoldást jelenthetne az, ha szezononként kevesebb, de hosszabb – lehetőleg egy, vagy kettő – ilyen időszak lenne, ami a játékosokra helyeződő nyomást és a meccsek minőségét is javíthatná. Egyre többen vannak azok is, akik az afrikai nemzetek kupáját és a CONCACAF-aranykupát is négyévente rendeznék meg a mostani kétéves ciklus helyett.

Infantino emellett szeretné elérni azt is, hogy legalább 50 nemzeti válogatott és 50 klubcsapat legyen a futball élvonalában, ami kétségtelenül elég ambiciózusan hangzik, a FIFA-nak azonban erre is van terve. Egyrészt szeretnének elindítani egy globális fejlesztési programot, másrészt pedig olyan versenyeket indítanának el, mint a 24 csapatosra kibővített, négyévente rendezett klubvilágbajnokság, ami eredetileg 2021-ben indult volna, a járvány miatt azonban el kellett tolni. Infantino szerint

öt-hat európai csapat helyett ötven olyan klubra lenne szükség, ami meg is tudja nyerni ezt a tornát.

A FIFA által eddig konzekvensen elutasított regionális ligákból is lehet valami, ezek ugyanis segíthetnének azokon a csapatokon, amiket limitálnak a kisebb belső piacok. Idén maga Infantino vetette fel egy húszcsapatos pánafrikai liga ötletét, ami nemcsak a csapatoknak adna növekedési lehetőséget, hanem a tehetséges afrikai játékosokat is ösztönözhetné a kontinensen maradásra. A kisebb piacok felzárkóztatásán segíthetne az átigazolások szabályozása is. Ha sikerülne megzabolázni az elmúlt években teljesen elszálló játékosárakat, azzal afrikai és dél-amerikai csapatok is vehetnének nemzetközi szinten is jó játékosokat, a legnagyobb klubok pedig nem gyűjthetnék úgy a sztárokat, mint most.

A versenyek terén is jöhetnek majd új formátumok, amibe a 2022-es CONCACAF vb-selejtezők nyújtanak némi betekintést. Itt a 35 csapatot a világranglistán elfoglalt hely alapján két részre szednék, a legjobb hatot pedig egy külön minibajnokságba raknák össze, ahonnan a legjobb három csapat jut ki a vb-re. A maradék 29 csapatnak egy csoportkörön, majd egy kieséses szakaszon kellene átjutnia, a győztesnek pedig a minibajnokság negyedik helyezettjével kellene megküzdenie a kijutásért. Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke szerint ez főleg azért lenne jó, mert így tényleg minden meccs számítana, csakúgy, mint a meglepően sikeres Nemzetek Ligájában.

Klubszinten főként az első osztályú bajnokságok méretének csökkentése jöhet szóba, illetve az is felmerült, hogy limitálni kellene azt, hogy a játékosok mennyit játszhatnak egy szezonban. Ha a profi focistákat képviselő szervezet, a FIFPro ötlete valósággá válna, azzal a nagyobb klubok továbbra is egész évben játszhatnának a világ körül, az edzőknek azonban jóval többet kellene gondolkodniuk a keretek összeállításán.