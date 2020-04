Arsenal: Ha lesz BL-szereplés, nem lesz fizetéscsökkentés

A koronavírus-járvány miatt szünetelő angol futballbajnokság kilencedik helyén álló Arsenalnál Bajnokok Ligája-szerepléssel kerülnék el a játékosok fizetéscsökkentését, már amennyiben folytatódhat majd az angol bajnokság, írja a Telegraph.

Az Arsenal huszonnyolc meccsen negyven pontot kapart össze, és nyolcpontos lemaradásban a negyedik Chelsea-től, amely már BL-szereplést jelentő helyen áll. A Bajnokok Ligája-szerepléssel járó bevétel azért is lenne nagyon fontos a klub számára, mert éves szinten 230 millió fontot költenek bérekre, és egy újabb BL nélküli év nehéz helyzetbe hozná őket. Az angol lap szerint ezért is dobták be az ajánlatot a játékosoknak, bár megegyezés még nem született az ügyben.

Az már a múlt héten kiderült, hogy az angol élvonalbeli labdarúgók szakszervezete (PFA) elutasította a Premier League-klubok által javasolt 30 százalékos bércsökkentést. A PFA akkor azzal indokolta döntését, hogy 12 hónap alatt így az angol kormány mintegy 200 millió fontnyi befizetett adótól esne el. A bércsökkentéssel kapcsolatban megszólalt a korábban angol válogatott Wayne Rooney is: "Könnyű célpontok vagyunk. Szerintem a labdarúgóknak egyénileg kellene eldönteniük, hogy mennyi bérről hajlandók lemondani." - mondta.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor folytatódhat a Premier League. Április 30-ig biztosan nem lesznek meccsek, de a brit járványhelyzet alapján az sem lenne meglepő, ha még májusban sem rendeznének mérkőzéseket. Az Egyesült Királyságban már közel tízezer áldozata van a koronavírus-járványnak, és összesen 78 ezer koronavírusos esetet regisztráltak. Az Arsenalt is érintette a járvány, ugyanis a csapat edzője, Mikel Arteta is megfertőződött, de március végére felgyógyult.