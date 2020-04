Négy havi fizetésükről mondtak le az AS Roma futballistái

Ő az olasz csapat harmadik koronavírussal fertőzött játékosa. A milanos Paolo Maldini és fia is elkapta a vírust.

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

Négy havi bérükről mondtak le az AS Roma futballistái és edzői, hogy segítsék a koronavírus-járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került klubot, írja a BBC. A klubvezetést Edin Dzeko csapatkapitány és az edző, Paulo Fonseca kereste meg a felajánlással. Azt is vállalták, hogy kifizetik azt az összeget is, amennyivel kevesebb fizetést kapnak a klub alkalmazottai.

Guido Fienga, az AS Roma vezérigazgatója közleményben köszönte meg a játékosok és a szakmai stáb tagjainak vállalását.

A játékosok és Paulo megmutatták, hogy értik, milyen értékei vannak ennek a klubnak. Szeretnénk megköszönni neki azt a nagyszerű gesztust, amit a dolgozók felé tettek.

Olaszországban több mint 21 ezren vesztették életüket a koronavírus miatt, az összes fertőzött száma meghaladja a 160 ezret. A futballisták közül is sokan lettek koronavírusosok , a Juventusnál (például Paolo Dybala), a Fiorentinánál és a Sampdoriánál is regisztráltak betegeket. A Serie A-ban március elején rendeztek utoljára meccseket, a bajnokság folytatása még bizonytalan. A kényszerű leállással rengeteg pénztől esnek el a klubok, ezért is lépték meg a Románál a fizetéscsökkentést.

Az AS Roma esete nem egyedülálló, az elmúlt hetekben több futballkluboknál csökkentették a futballisták, edzők fizetését.

Franciaországban a játékosok és a klubok 20 százalékos bércsökkentésben állapodtak meg, a havi 100 ezer euró felett kereső sztárok – mint például Neymar és Kylian Mbappé - ennél nagyobb, 50 százalékos csökkentésre számíthatnak.

50 százalékos csökkentésre számíthatnak. Az olasz Juventusnál a játékosok és az edzők 90 millió euróról mondtak le, ez négyhavi fizetésüknek felel meg.

A Barcelonánál és az Atlético Madridnál 70 százalékkal kapnak kevesebbet a futballisták, az így megspórolt pénzből fizetik a többi dolgozót.

A Bundesligában szereplő Union Berlinnél és a Borussia Mönchengladbachnál is lemondtak fizetésük egy részéről a futballisták, hogy segítsék nehéz helyzetben lévő klubjukat. (A magyar helyzetről ebben a cikkünkben írtunk.)

Angliában viszont kisebb botrány lett a futballisták fizetéséből, eddig mindössze két Premier League-csapatnál mentek bele a játékosok a bérek csökkentésébe.