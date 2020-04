Lemondtak fizetésük ötödéről a Fradi futballistái

A Fradi kilenc légióssal fejezte be a Suduva elleni meccset, és várhatja az EL-sorsolást. az állami milliárdokkal kitömött foci eljutott arra a szintre, ahol tíz éve volt. Miért most sikerült a Fradinak? Elemzés.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor az M4 Sportnak adott interjút. Azt reméli, hogy a koronavírus-járvány utáni helyzetből a többi klubhoz képest erősebben fognak kikerülni. Mert a kusza helyzet ellenére most is verseny van.

Ajándékcsomagot - ebben könyveket - visznek a 65 év feletti bérleteseknek, akiket a klub játékosai maguk hívtak fel.

"A játékosok – talán egy kivételével – teljesen szolidárisak voltak. Leültünk megbeszélni, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, és ők maguk tettek egy felajánlást: a fizetésük húsz százalékát elengedték. Ugyanilyen, vagy még ennél nagyobb mérvű fizetéscsökkentés lesz a vízilabdában, a kézilabdában, ahol már nem is lehet meccseket játszani" - mondta a sportcsatornának.

A kézilabdában a szezont törölték, a vízilabdában abban reménykednek, hogy nyáron lehet majd meccseket játszani.

Kubatov abban bízik, hogy a futballban folytatódik a bajnokság - az MLSZ is így áll hozzá, beszélt is Csányi Sándorral -, sőt azt szeretné, ha a másodosztályt is majd el tudnák indítani. Mehetnének a tutira, mert a jelenlegi állás szerint bajnok lenne a Fradi az elhalasztott meccsek ellenére is, de jobb lenne játszani, még ha a szurkolótáborról le is kellene mondaniuk.

A ZTE már korábban deklarálta, kieső nélküli szezont szeretnének, és két feljutót, hogy aztán 14 csapatos is maradjon az élvonal. A Vidinél is vágtak 20 százalékot a béreken.