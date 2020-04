Csányi: Ha június 13-ig nem tudjuk folytatni az NB I.-et, lezárjuk a bajnokságot

Az MLSZ leállítja az NB I.-et is, a klubokat arra kérik, küldjék haza a játékosaikat, edzéseket se tartsanak.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a szövetség keddi online küldöttgyűlésén a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről azt mondta, jelenleg zárt kapus meccsekre sincs lehetőség.

Egyelőre nem lehet fix időpontot mondani arra, hogy mikor rendezhetünk újra mérkőzéseket. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a FIFA, az UEFA és a kormányzati szervek képviselőivel. Rendkívül óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, az egészségügyi és kormányzati szervek előírásait vesszük figyelembe, és ha ezek alapján lehetőség lesz a zárt kapus meccsrendezésre, akkor a klubokkal és a játékosokkal egyeztetve döntést hozunk a folytatásról.

Csányi szerint az NB I.-nél és az NB II.-nél is nagyobb veszélyt jelentettek az utánpótlás-bajnokságok és az amatőrbajnokságok meccsei, mert ott több százezer játékos egészsége forgott kockán.

Az MLSZ március 16-án döntött a teljes hazai futballélet leállításáról, az összes bajnokság, így a néhány fordulóig nézők nélkül futó NB I. is leállt. A szövetség arra kérte a klubokat, hogy engedjék haza a futballistákat, és edzéseket se tartsanak.

Csányi erről még azt mondta, ha június 13-ig nem tudják folytatni az NB I.-et, akkor lezárják az idei bajnokságot.

Most is vannak olyan klubok, ahol már edzenek a járványügyi szabályok betartásával, de vannak olyanok is, ahol még nem. Legalább három héttel a rajt előtt már mindenkinek edésbe kellene állnia.

A keddi küldöttgyűlésen elnököt is választott az MLSZ. Az egyetlen jelölt, Csányi az elnökválasztás előtt beszédet is mondott.

„Lezárult egy korszak a magyar futballban, rendkívül eredményesen használtuk fel a forrásokat. Ötven éves lemaradásunk volt az infrastruktúra megújításában. Lehet vitatni, sokat költöttünk-e az infrastruktúrára, de ez nem volt mértéktelen, ha mondjuk 60 éves távlatot nézünk. A Puskás Aréna világszínvonalú, ami nemcsak a futballnak lesz értéke.”

Utánpótlásképzésben elindult egy független és objektív vizsgálat, amit fontosnak nevezett.

Elismerte, lemaradásunk van a megfelelő szakemberképzésben, és jelentős váltásra készülnek. Szeretné, ha magyar játékosok lennének a magyar pályákon.

Vannak nevelőmunkára alkalmatlan emberek, nem egyszer üvöltő derviseket látunk a pálya szélén.

Olyan sportigazgatók kellenének, akik ismerik a nemzetközi trendeket, akik ismerik a méréseket, és megfelelő kiválasztás. Sok esetben kapkodás, nagy létszámú keretek, negyven felettiek, nem véletlen, hogy 25-nél meg akarják húzni a határt. Sportigazgató a szakmát képviselje, erre a pozícióra különösen hasznosak azok a játékosok, akik megismertek külföldön más gondolkodást.

„A válság alkalmat kellene adjon, hogy átgondolják a klubok a jövőt. Irreális fizetéseket látunk, ötszörös különbségek vannak a játékosok fizetései között, ami nem tükröződik a pályán.”

Azt remélte, hogy már ott leszünk ebben az időszakban az Eb-n, és úgy ülhet össze a közgyűlés. Most még az is kérdéses, hogy mikor kerül sor a pótselejtezőre. Október vagy november lehet a dátum a szófiai meccsre. Nem kizárt azonban, hogy a járványnak lesz még egy hulláma, ami még egyszer felboríthatja a nemzetközi versenynaptárat.

A keddi küldöttgyűlésen további öt évre Csányi Sándor választották meg az MLSZ elnöknek.

Az elnökségben sem történt változás, Balogh Gabriellát, Bánki Eriket, Berzi Sándort, Dankó Bélát, Garancsi Istvánt, Nyilasi Tibort, Anthony Radevet és Török Gábort is újraválasztották.

Csányit 2010-ben választották meg először a hazai futball vezérének. A modern stadionok és az edzőpályák száma, az igazolt játékosok száma folyamatosan növekszik, ugyanez elmondható a szövetség bevételeiről valamint a játékosok béréről is.

A válogatott 2016-ban kijutott az Európa-bajnokságra, a 2020-asról azonban egyelőre lemaradt. Az előző két Európa Liga-sorozatban volt magyar csapat a főtáblán, de erre képesek voltak a szlovákok is. A magyar játékosok száma azonban visszaszorulóban van a nagy topligákban, de a hazai bajnokságban is lehetnek olyan meccsek, amelyeken kisebbségben vannak a magyar játékosok.