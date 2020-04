Megmenekültek a csődtől a német futballklubok

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

A jogtulajdonosok akkor is kifizetik a német labdarúgó-bajnokság közvetítési jogdíjának nagy részét, ha nem sikerül befejezni a szezont, amely akár már május 9-én folytatódhat, írja az MTI.

A német labdarúgóliga (DFL) vezetőségének csütörtöki közleménye szerint egy kivételével az összes televíziós társaság rábólintott arra, hogy a bajnokság folytatásától függetlenül,

a közel teljes összeget folyósítja majd a klubok túlélésének érdekében.

Korábban több német futballklub is a könnyen csődbe juthatott volna, ha májusig nem kapták volna meg a televíziós társaságoktól az idei közvetítési díjaik utolsó negyedét annak ellenére is, hogy a bajnokság leállítása miatt nem tudták lejátszani azokat a mérkőzéseket, amiért a jogdíjat most megkapták.

Christian Seifert, a DFL vezérigazgatója azt mondta, amennyiben a kormányzattól zöld jelzést kapnak, részükről akár május 9-én folytatódhat a világjárvány miatt március közepén felfüggesztett Bundesliga.

„Ha akkor kezdhetünk, készen állunk. Ha csak később, akkor is készen fogunk állni” – mondta Seifert arra utalva, hogy Angela Merkel kancellár, valamint a tartományok vezetői jövő szerdán dönthetnek a bajnokság folytatásáról is.

A vezérigazgató hozzátette, amennyiben nem sikerül befejezni a szezont, a kluboknak valamekkora összeget vissza kell majd fizetni a közvetítő televízióknak, de az egyesületek likviditása június 30-ig így is biztosított. Azzal egyelőre nem foglalkoznak, hogy a következő idény mikor és milyen feltételekkel indulhat el, egyelőre a jelenlegi szezon befejezésére koncentrálnak.

A DFL meghatározta a bajnokság zárt kapus újraindulásának feltételeit is:

Maximum 213 hivatalos személy lehet jelen egyszerre a stadionban, ahol azon kívül további 109 biztonságért felelős személy tartózkodhat.

A szurkolók az arénákon kívül sem gyülekezhetnek.

A játékosokat folyamatosan ellenőrzik, és a mérkőzéseken egy kijelölt egészségügyi munkatárs felügyeli majd őket.

Fertőzés esetén azonnal értesíteni kell a hatóságokat, ugyanakkor a csapat többi tagjai nem kerülnek automatikusan karanténba.

Korábban Bajorország és Észak-Rajna-Vesztfália tartományok vezetői azt nyilatkozták, a szigorú egészségügyi és biztonsági intézkedések betartása mellett részükről nincs akadálya a bajnokság május 9-i folytatásának.