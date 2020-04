Megvan az első, a járvány kitörése után újrainduló futballbajnokság

Május 8-án indulhat újra a koronavírus-járvány miatt február végén félbeszakadt dél-koreai labdarúgó-bajnokság, a K-League, írja az AP hírügynökség.

A 12 csapatos liga pénteken jelentette be, hogy a Jeonbuk Motors és a Suwon Bluewings mérkőzésével fog folytatódni a szezon, ezt a meccset eredetileg február 29-én játszottak volna le. Dél-Koreában mostanra lett olyan a helyzet, vagyis már egy számjegyűre csökkent az országban a napi megbetegedések száma, így a játékosok ezen a héten újrakezdhették a közös edzéseket, ám a mérkőzéseken továbbra is be kell tartaniuk a szigorú óvintézkedéseket.

A meccseket zárt kapuk mögött játsszák le,

a játékosok között tilos lesz a kézfogás,

illetve a játékosok sem egymással, sem a játékvezetővel nem beszélhetnek.

„Az olyan dolgok nem jelentenek problémát, mint a köpések mellőzése, de hogy nem beszélhetünk egymással, az lehetetlen.” – mondta az új szabályokról Kim Do Hjeok, az Incheon United csapatkapitánya, aki reméli, hogy a nézők hamarosan visszatérhetnek a stadionokba. A korlátozások közé tartozik az is, hogy az újságírók a stadionok mix-zónájában nem készíthetnek interjúkat a játékosokkal, erre csak a pálya mellett lesz lehetőségük.

A koreai baseball-bajnokság is bejelentette, hogy május 5-én folytatják a félbeszakadt szezont, szintén üres stadionokban.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai alapján Dél-Koreában több mint 10 700-an kapták el a koronavírust, közülük eddig 240-en haltak bele a betegségbe, és több mint 8500-an gyógyultak meg.