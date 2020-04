Május közepétől újra edzhetnek a Serie A csapatai

Guiseppe Conte olasz miniszterelnök vasárnap ismertette Olaszország újranyitásának tervét. Május közepétől újranyithatnak a múzeumok, könyvtárak, játszóterek, a nem közös háztartásban élő családtagok újra találkozhatnak. Június elejétől az éttermek, kávézók is újra működhetnek.

A terv az olasz sportélet újraindulását is szabályozza. A profi sportolók május 4-től edzhetnek egyénileg, a csapatsportokban május 18-tól engedélyezik a közös edzések megtartását, de a távolságtartása vonatkozó előírásokat továbbra is be kell tartaniuk. Mindez az olasz élvonalbeli futballbajnokság, a Serie A csapataira is érvényes. Az edzések újraindulása nem jelentei automatikusan a bajnokság folytatását, hangsúlyozta Conte beszédében. Ennek lehetőségeit csak ezután fogják megvitatni.

Az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) tervei szerint csak alapos tesztelés után kezdődhetnének meg a csoportos edzések, ezért a játékosok és a szakmai, valamint a technikai személyzet tagjai fejenként öt tesztkészletet kapnának. Elővigyázatosságból az edzéseket elszeparált edzőtáborban tartanák meg.

A szövetség úgy számol, hogy leghamarabb május 27-én indulhat újra a Serie A, a szezon augusztus 2-ig tartana. A meccseket természetesen zárt kapuk mögött rendeznék. A Serie A mostani idénye március 9-e óta szünetel, még 124 meccs van hátra.

Olaszországban eddig több mint 26 ezer halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, az Egyesült Államok mögött ez a második legmagasabb halálozási szám a világon.

Spanyolországot szintén súlyosan érinti a járvány, több mint 23 ezren haltak meg a koronavírus következtében. A spanyol bajnokságban, a La Ligában március 10-én rendeztek utoljára meccset, tizenegy teljes forduló, összesen 110 meccs van még hátra. Salvador Illa, spanyol egészségügyi miniszter vasárnap azt mondta, nem valószínű, hogy nyár előtt folytatódhat a bajnokság.

A spanyol liga vezetése korábban bejelentette, hogy legkorábban május végén folytatódhat a szezon, Madrid polgármestere, José Luis Martínez-Almeida viszont cáfolta ezt, az egészségügyi miniszterhez hasonlóan azon az állásponton volt, hogy jó ideig még nem lesz futball.