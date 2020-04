Löw Zsolt: Egyre komikusabb és zavarosabb ez a történet

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

Franciaországban nem lehet befejezni a félbeszakadt futballszezont sem, derült ki a Edouard Philippe miniszterelnök keddi tájékoztatóján, ahol közölték szeptemberig nem tarthatnak tömegeket vonzó sporteseményeket. A PSG másodedzőjét, Löw Zsoltot meglepte a döntést.

„Jelen pillanatban annyit tudok, hogy a francia klubok éppen egymással tárgyaltak, és azt tervezték közösen ezekben az órákban, hogy május közepén megpróbálnánk elkezdeni újra edzeni, a bajnokságot június közepén elindítani és július végéig befejezni. Erről szóltak az elmúlt napokban, hetekben a híradások, és ennek a részleteit próbálták meg kidolgozni a mai nap folyamán a klubok" – mondta Löw az M1-en.

A tréner szerint ha igaz az egyeztetés közben érkezett hír, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek a francia futballra nézve.

„Nem tudom elképzelni, hogy az összes klub túlélné ezt a leállást, a miénk is igazán megsínyli. Nemcsak a bajnokságban nem tudunk játszani, egyik kupában sem tudjuk lejátszani a döntőt, tehát három trófeától esünk el még akkor is, ha esetleg a zöld asztalnál francia bajnoknak kiáltanak ki bennünket, mert akkora az előnyünk" - folytatta Lőw, aki szerint a bejelentésnek a Bajnokok Ligájára is komoly hatása lehet.

„Hogy lehet azt elképzelni, hogy mi nem játszunk május-június-júliusig, esetleg a többi klub, például a Bayern München ezalatt lejátssza a bajnokságot, és akkor valamikor augusztusban találkozunk egymással. Mi jövünk a semmiből, az edzegetésből, ők meg a bajnoki ritmusból, és akkor találkozunk. De hol? Mert Franciaországban nem. Szóval egyre komikusabb és egyre zavarosabb ez a történet" – mondta a már biztos BL-negyeddöntős párizsi csapat másodedzője.

Lőw Zsolt elhamarkodottnak és elkapkodottnak érezte a döntést, már csak azért is, mert: „két hétig még úgyis kijárási tilalom van, lett volna még idő egyeztetni. Bízom benne, hogy ez nem a végleges megoldás."