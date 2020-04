Böde: El kell dönteni, a bajnokság vagy az egészség számít

A héten a legtöbb NB I.-es csapat edzésbe állt arra várva, hogy az MLSZ a kormány várható lazítása után megadja a jelet a bajnokság folytatására. A helyzetnek viszont nem mindenki örül – a Nemzeti Sport által rövid interjúra fogott Böde Dániel, a Paks csatára biztosan nem.

Mindig is őszinte voltam, most is az leszek: nem díjazom. Nem értem, miért kell kockáztatni az egészségünket. Félreértés ne essék, nem magamat féltem, hanem a családomat. Az elmúlt hetekben egyébként is ritkán látogattam meg a szüleimet elővigyázatosságból, innentől kezdve egyáltalán nem megyek át hozzájuk, mert a legkisebb esélyét sem akarom megadni annak, hogy én fertőzöm meg őket. Egyvalamit azért megjegyeznék: ha netán elkapom a vírust, de tünetmentes leszek, akkor nem állok le az edzésekkel! Mégpedig azért nem, mert abban a helyzetben, amilyenben vagyunk, nem akarok két hétre kiszállni! Ha nemsokára tétmeccset kell játszanunk, nem hagyhatom cserben a csapatomat!