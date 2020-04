Necces lenne a hátralevő angol bajnokikat az eredeti helyszíneken megtartani

Mark Roberts, angol rendőrkapitány-helyettes szerint nagyon nem egyszerű feladat a Premier League és a Championship One és Two újraindítása, az pedig egyre kevésbé valószínű, hogy a meccseket az eredeti helyszíneken tartják meg. Az angol szövetség már tájékoztatta is a klubokat, hogy csak jóváhagyott helyszíneken lehet szó bajnoki mérkőzések megrendezéséről, ami nagyjából azt jelentené, hogy semleges stadionokban találkoznának egymással a csapatok.

Az esetleges korlátozás legfőbb oka, hogy ha mind a 92 PL- és 341 alacsonyabb osztálybeli meccset megrendezik, az nagyon sok ember mozgásával járna, így vagy nem lesz annyi meccs, vagy nem ott, ahol tervezték. "A rendőrségre és a mentőszolgálatra ez olyan terhet róna, amit egyszerűen nem lehet bevállalni. A semleges helyszínekre könnyebb lenne felkészülni."

A ligák újraindítását június 8-ra teszik továbbra is, ami azt jelenti, hogy a csapatok május 18-tól elkezdenék az edzéseket. Ennek előszeleként az Arsenal, a Brighton és a West Ham United bejelentette, hogy játékosaik hétfő óta egyéni tréninget folytathatnak az edzőpályákon.