A Real egyszer már lepasszolta, most rá építenének

Még az ősszel a Borussia Dortmund hátvédje, Asraf Hakimi az Inter elleni BL-meccsen úgy pörgette a labdát a kapuba, mint egy támadó. Húsz perccel később kicselezte az egyik Inter-játékost, majd a kényszerítőzés végén higgadtan passzolt a kapuba. A második gólt a győzelmet jelentette a német csapatnak, 3-2 lett a vége.

Melyik Real-védőhöz hasonló utat jár be Hakimi?

Miért számít olyan sokoldalú játékosnak?

Milyen Bundesliga-rekordot állított fel? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Ez a két jelenet jól jellemzi a marokkói Asraf Hakimi játékát. Nincs abban semmi meglepő, hogy egy szélsőhátvéd felzárkózik a támadásokhoz és még gólt is lő. De olyat azért ritkán látni, hogy kettőt is, főleg ha azok akcióból, és nem egy pontrúgás utáni szituációból szerzik.

Annyi gólt lő, mint egy Real-csatár

Hakiminek nem csak az Inter ellen ment jól: a BL-szezonban összesen nyolc meccsen játszott, ezeken négy gólt szerzett. Ezzel olyan támadósztárokkal áll holtversenyben a BL góllövőlistáján, mint Karim Benzema (Real Madrid), Mohammed Szalah (Liverpool) vagy Timo Werner (RB Leipzig). (Wernernek és Benzemának még lesz lehetősége javítani a statisztikán, feltéve, ha folytatódik a BL, a Dortmund már kiesett.) Tavaly ugyan nem szerzett gólt a BL-ben, viszont az Atlético Madrid 4-0-s legyőzéséből három gólpasszal vette ki a részét a fiatal hátvéd.

A járvány maitt félbeszakadt Bundesligában 22 meccsen három gólig jutott, vagyis minden sorozatot egybevéve Hakiminek hét gólja van. Ezekhez jön még 10 gólpasszról, nem rossz mutató egy védőtől.

Zidane fedezte fel 18 évesen

Kevesen tudják Hakimiről, hogy eredetileg a Real Madrid játékosa volt, és ezután került a Dortmundhoz kölcsönbe két évre. A marokkói játékos Spanyolországban született, nyolcéves korában került a Real utánpótlás akadémiájára. Hamar felfigyeltek rá a nagy csapatnál: 18 éves volt, amikor Zinedine Zidane felvitte a felnőtt kerethez, az első számú jobbhátvéd Dani Carvajal tartalékjaként számított a labdabiztos és robbanékony Hakimire.

Még abban az évben bemutatkozhatott a La Ligában, összesen 9 bajnoki jutott neki a szezonban. Már akkor megmutatta hogy megy neki a góllövés, mert két gólt is lőtt. A Bajnokok Ligájában is bevetette Zidane, mindkét Tottenham elleni csoportmeccset végigjátszotta, így amikor a Real megnyerte a sorozatot, Hakimi is BL-győztesnek mondhatta magát.

Achaf egy nagyszerű srác, folyamatosan fejlődni akar, nagyon sokra viheti még

– méltatta akkoriban példaképe és csapatbeli riválisa, Carvajal. Az ígéretes bemutatkozás ellenére 2018-ban kölcsönadták a Dortmundhoz. A biztos kezdőnek számító Carvajal mellett kevés játéklehetőséget kapott volna, így a Realnál jobbnak látták átmenetileg elengedni, minthogy a cserepadot koptassa. Zidane ragaszkodott ahhoz, hogy évente legalább 20-25 tétmeccset játsszon a fejlődése érdekében, erre pedig a Madridnál nem lett volna reális esélye.

A Bundesligában bizonyította, érdemes vele számolni

Kölcsönadásával nagy esélyt kapott Hakimi, hogy a Bundesligában felépítse magát és bizonyítsa, hogy érdemes vele hosszú távon számolni Madridban.

Ilyen szempontból hasonlóan a pályafutása, mint csapatársáé, az angol Jadon Sanchoé vagy a német Serge Gnabyé. Mindhárman valamelyik európia top csapatnál nevelkedtek, de egyikük sem tudott gyökeret verni a kezdőcsapatban, végül a Bundesligában kötöttek ki. Sancho a Manchester Cityt hagyta ott a Dortmund kedvéért, ahol igazi sztárrá nőtte ki magát mostanra, 19 évesen 100 millió euró az értéke. A 24 éves Gnaby az Arsenalnál számított a jövő nagy tehetségének, de alig játszott. Egyszer kölcsönadták a West Bromnak, majd 2016-ban a Werder Bremenhez igazolt, ott figyelt fel rá jelenlegi klubja, a Bayern Münchenben. Azóta négyet lőtt a Tottenhamnek az egyik BL-csoportmeccsen, a Chelsea elleni nyolcaddöntő első meccsén pedig duplázni tudott.

A Dortmundnál nem is kerülhetett volna jobb helyre Hakimi, mert Lucien Favre edző híres arról, hogy szívesen ad lehetőséget fiatal tehetségeknek. Első évében azonnal alapember lett a német csapatnál: 21 bajnokin és 5 BL-meccsen játszott, két gólt és hét gólpasszt jegyzett. A Bundesligában második helyen végzett a Dortmund a Bayern München mögött, a BL-ben a nyolcaddöntőig jutottak, a későbbi döntős Tottenham ütötte ki őket.

Egy Bundesliga-rekordot is felállított: a decemberi RB Leipzig elleni 3-3-as döntetlennel végződő meccsen 36 kilométer per órás sebességgel sprintelt, ezzel ő lett a német bajnokság történetének leggyorsabb játékosa. Csapattársa, Marco Reus sem győzte dicsérni: "Elképesztő a sebessége, egy igazi fegyver számunkra."

Egyik interjújában arról beszélt Hakimi, hogy a Dortmundnál töltött másfél év alatt rengeteget fejlődött, sokkal érettebb lett a játéka, elsősorban annak köszönhetően, rendszeresen kezdőként számítanak rá.

Ez a bizalom teszi lehetővé, hogy megmutassam, mit tudok és hogy szabadon játszhassak. Egy másik játékos lettem mostanra.

Riválisa nyomdokaiban

A bundesligás párhuzam nemcsak Sanchóval és Gnabryval állja meg a helyét.

HAKIMI UGYANAZT A PÁLYÁT JÁRJA BE, MINT CARVAJAL, AKI MIATT ÁTMENETILEG EL KELL HAGYNIa A REALT.

Carvajal szintén a Real saját nevelésű játékosa, de a marokkóival ellentétben nem tudott bemutatkozni az első csapatban. José Mourinhónak nem kellett az akkor 20 éves védő, ezért ötmillió euróért eladták a Bayer Leverkusennek. Carvajal azonban olyan jól teljesített a Bundesligában, hogy alig egy év múlva élt opciós jogával a Real és visszavásárolta. Azóta több mint 120 meccset játszott a Realban, gyakorlatilag csak sérülés vagy eltiltás miatt hiányzott a csapatból.

Egy fontos dologban azonban különböznek, Hakimi jóval sokoldalúbb a spanyolnál: a Dortmundban játszott a védelem mindkét oldalán, szerepelt védekező középpályásként, de arra is volt példa, hogy támadó középpályásként vetették be a széleken. Ennek megfelelően többet próbálkozik cselezéssel és lövésekkel, ami megmagyarázza, miért tud ennyi gólt szerezni. Mindez nem megy a védekezés kárára, közel ugyanazokat a mutatókat (szerelések, blokkok száma) hozza, mint Carvajal.

Mindig nagyon támadó felfogásban játszik, akár védőként, akár középpályásként kap lehetőséget. Megvan a képessége, hogy megérezze, mikor érdemes előre mennie. Nagyon jó ezekben a helyzetekben

- mondta róla dortmundi edzője az Inter legyőzése után. Ezért sem volt váratlan, hogy a Real visszahívta Hakimit, és a marokkói ötéves szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Bayern is kinézte magának, emiatt lépnie kellett a Realnak. A Dortmund pedig sajnálhatja, hogy nem tudta megtartani Hakimit, mert Emre Cannal és a gólgyáros Erling Braut Haalanddal kiegészülve erős csapatuk lehetett volna.

Bár Carvajal szerződése 2022-ig szól, és még csak 27 éves, Hakimi vélhetően több lehetőséget fog kapni, mint néhány éve, most jöhet igazán jól a sokoldalúsága. Esélyeit növeli, hogy a spanyol Álvaro Odriozola jó eséllyel távozni fog a szezon végén, jelenleg is kölcsönben van a Bayernnél. Az AS cikke szerint nagytakarításra készül nyáron a Real, hogy helyet csináljon a keretben például Hakiminek, illetve a norvég Martin Ödegaard visszahívása is tervben van. James, Gareth Bale, Lucas Vázquez és Mariano távozása tűnik a legbiztosabbnak, de Nacho és Marcelo eladása is felmerült.