Mourinho: Csak ültem a kocsimban és sírtam

A magyar kapusnak több nagy védése is volt a Tottenham ellen 1-0-ra megnyert BL-nyolcaddöntőn.

A portugál José Mourinho exkluzív interjút adott a madridi Marcának, mert éppen nyolc évvel ezelőtt a Real ilyenkor szerezte meg a bajnoki címet Bilbaóban. 100 pontot értek el abban a szezonban, 121 gólt lőttek, és 32 győzelmet értek el. Az edző azt mondta, nem tudja eldönteni, hogy ez volt-e a csúcspontja karrierjének, de tény: speciális időszakban, a Barcelona nagyszerű korszakában lettek a liga legjobbja, miközben a katalánoknál Pep Guardiola ült a kispadon.

Úgy érzi, akkor sikerült megtalálni azt a játékot, amiben a legjobb volt a csapata. Játékosai tehetségéhez nem fért kétség, de sikerült jól összekapcsolni őket. Nem minden Cristiano Ronaldóról szólt, mert úgy gondolja, a cserék: Callejon vagy Granero is sokat tettek hozzá a játékhoz.

A Bajnokok Ligájában azonban nem sikerült megkoronázni a teljesítményüket, mert a Bayern Münchennel szemben büntetőkkel alulmaradtak, ráadásul a Bernabeu stadionban. Ronaldo, Kaká és Sergio Ramos is hibázott, Alonso lőtte be egyedül a tizenegyest, a másik oldalon Alaba, Gomez és Schweinsteiger értékesítette.

"Abban a szezonban nemcsak Spanyolországban, hanem Európában is a legjobb a csapat a miénk volt, épp ezért volt olyan nehéz megemészteni, hogy a BL-döntőbe nem jutottunk be. Emlékszem, a meccs után elragadtak az érzelmek. Ültünk a házam előtt Aitor Karankával, és sírtunk. Ez volt az egész pályafutásom alatt az egyetlen vereség, ami után sírtam"

- emlékezett vissza az estére. A BL-döntőt a Bayern a Chelsea-vel szemben hazai pályán veszítette el szintén tizenegyesekkel.

Mourinho jelenleg több futballt néz, mint valaha, elemzi a meccseket. Tanul az edzőktől, tanul a csapatjátékból, hasznosan tölti ezt az időszakot, és persze reméli, hogy még az idén lehetnek meccsek, de nagyon körültekintőnek kell lenniük a folytatásnál. Az egy jó jel lesz a világnak, ha a hátralévő kilenc fordulót le tudják játszani a Premier League-ben. Bár a Tottenham a stadionját ideiglenes kórháznak ajánlotta fel, hogy így is segítse a koronavírus elleni harcot.

A szakvezető kitért arra is, hogy sikerült beírnia a futballtörténelembe a nevét, mert hazáján kívül bajnokságot nyert Angliában, Olaszországban, és a már említett Spanyolországban is. Az igazi persze az lett volna, ha a Reallal a BL-t is megnyeri.

"Az is fontos egy edzőnek, hogy hozzásegíti játékosait a fejlődéshez. Azt hiszem, sokaknak segítettem, és még mindig edző vagyok"

- összegzett az 57 éves Mourinho.

A Tottenham a BL-től már búcsúzott, mert a Lipcse kettős győzelemmel kiütötte.