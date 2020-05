Gareth Bale szívesen játszana Amerikában

Szívesen játszana az Egyesült Államok profi focibajnokságában, az MLS-ben a Real Madrid walesi csatára, Gareth Bale, aki egy podcastben arról beszélt, hogy az amerikai liga rengeteget fejlődött az elmúlt évek során – írja az MTI.

Kifejezetten kedvelem az MLS-t, rendkívül sokat erősödött az évek során. Amikor az előszezonban ide jövünk játszani, a mérkőzések mindig nehezek, a színvonal pedig egyre magasabb.

– mondta Bale, aki szerint az amerikai csapatok, lehetőségek és stadionok egyaránt javultak. A walesi csatár úgy véli, hogy az MLS egy felfelé ívelő bajnokság, éppen emiatt pedig számos játékos szeretne most Amerikába szerződni és ott játszani – többek közt őt is érdekli a dolog.

Bale 2013-ban igazolt a Real Madridba, azóta pedig többek közt négy Bajnokok Ligáját, egy-egy bajnoki címet és Király Kupát is nyert a csapattal. A győzelmekből ki is vette a részét, a Király Kupa 2014-es döntőjében győztes gólt szerzett a Barcelona ellen, a 2018-as BL döntőben pedig két gólt is szerzett a Liverpool ellen, köztük az emlékezetes ollózással.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor nem sok babér termett neki a csapatnál, többször is híre ment annak, hogy megválna tőle a klub. Tavaly nyáron nagyon közel volt ahhoz, hogy Kínába igazoljon, de klubja álomfizetésért sem engedte el, így végül kútba esett a terv, és folytatódott a szappanoperába illő belharc a csapatnál. Bale az idei szezonban többször sérült volt, Zinédine Zidane vezetőedző pedig ismét többször is kihagyta a keretből, így a walesi csatár a La Ligában csupán 14 meccsen lépett pályára, és mindössze kétszer talált be.

Spanyol médiaértesülések szerint a következő átigazolási idényben elsősorban az ő értékesítésétől vár nagy pénzt a Real Madrid, de egyelőre nem tiszta, hogy pontosan hogy fogják majd áthidalni a gigantikus fizetéséből eredő problémákat.