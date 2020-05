Hétfőtől minden Serie A-s csapat elkezdheti az edzéseket

Vincenzo Spadafora nem akarja azt az illúziót kelteni a szurkolókban, hogy az edzések újrakezdése automatikusan a bajnokság folytatását is jelenti.

Ez még nem jelenti, hogy a bajnokság is folytatódhat májusban. Mindenkit tesztelni fognak az edzések előtt.

Az olasz első osztály, a Serie A összes futballcsapat megkezdheti az edzéseket, derült ki egy belügyminisztériumi levélből, egyelőre azonban csak egyéni tréningekről lehet szó.

Giuseppe Conta miniszterelnök múlt vasárnap azt mondta, hogy az egyéni edzések május 4-étől lehetségesek, míg csapattagok május 18-tól készülhetnek együtt. Vincenzo Spadafora sportminiszter viszont más értelmezést adott. Ő azt mondta, hogy az egyéni sportágak képviselői kezdhetik meg 4-étől az edzéseket, és csapatsportágaknak 18-áig kell várakozniuk az újraindulással és a létesítményeik használatával.

A döntést több klub és a játékosok szövetsége is kritizálta, szerintük egy edzőközpontban a távolságtartást könnyebb érvényesíteni, mint egy mindenki számára nyilvános helyen.

Miután több régió is jelezte, hogy engedik a kluboknak a létesítmények használatát, az olasz kormány is az egységes szabályozás mellett döntött, így minden Serie A-s csapat megkezdheti az edzéseit.

Arról továbbra sincs kormányzati döntés, hogy a futballbajnokság mikor folytatódhat.

(via Reuters)