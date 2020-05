Már a harmadik Brighton-játékos kapta el a koronavírust

A BL és az EL miatt augusztusig mindenképpen be kell fejezni a bajnokságot.

Az Aston Villa ügyvezetője szerint még kérdés, hogy mikor és hogyan fejezik be az idei szezont.

A Premier League-ben szereplő Brighton csapatából már a harmadik játékosa kapta el a koronavírust, írja a BBC.

A meg nem nevezett játékos koronavírustesztje szombaton lett pozitív, és már kéthetes házi karanténban van elkülönítve. Két másik Brighton-játékos már a járvány korábbi szakaszában betegedett meg.

Az angol első osztály húsz csapatának vezetői hétfőn fognak újra tárgyalni a bajnokság lehetséges újraindításáról. A „Project Restart” munkanevet viselő terv szerint a mérkőzéseket néhány kijelölt stadionban, semleges helyszíneken kellene lejátszani, azonban több klubvezető, köztük a Brighton vezérigazgatója, Paul Barber is ellenzi ezt az elképzelést. Emiatt a helyszínekről várhatóan nem is fognak most dönteni, ez egy későbbi egyeztetés témája lesz.

„Ez aggodalomra ad okot. Minden intézkedésünk ellenére, egy játékosunk még így is megfertőződött, pedig már hetek óta nem tartunk edzéseket sem” – mondta Barber a Sky Sportnak.

Az angol bajnokságot március 13-án függesztették fel, miután az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta, és a Chelsea játékosa, Callum Hudson-Odoi is megfertőződött. Azóta már mindketten felépültek a betegségből.

(Borítókép: A Brighton & Hove Albion stadionja 2020. március 13-án. Fotós: Mike Hewitt/Getty Images)