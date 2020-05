Arccsontját törte a Wolfsburg német válogatott játékosa

Egy héttel a német bajnokság, a Bundesliga újraindulása előtt súlyos fejsérülést szenvedett a VfL Wolfsburg 26 éves német válogatott játékosa, Yannick Gerhardt, írja a Kicker.

Szombaton a Wolfsburg tizenegy a tizenegy elleni edzőmérkőzéssel készült a bajnokság folytatására, amin az egyszeres német válogatott Gerhardtnak egy fejpárbaj során eltört az arccsontja. A sérülésről a csapat vezetőedzője, Oliver Glasner beszélt egy vasárnapi videóinterjúban.

Gerhardtra hétfőn további orvosi vizsgálatok várnak, ekkor derül ki, hogy mennyire súlyos a sérülése, és szükség van-e a műtétre. Amennyiben igen, akkor a középpályásként és szélső védőként is bevethető játékosnak nagy valószínűség szerint ki kell hagynia a szezon még hátralevő részét.

Eközben a Borussia Dortmundnál is gondot okoznak a sérülések. A jelenleg második helyen álló klub két játékosa, Axel Witsel és Emre Can is megsérült a csapat edzésén. A Schalke elleni rangadóról így a már régebb óta sérült Marco Reus és Dan Axel Zagadou mellett ők is hiányozhatnak, írta a Bild.

Az európai topligák közül elsőként a Bundesliga indulhat újra a koronavírus miatti kényszerszünet után. Május 16-án a 26. fordulóval fog folytatódni a szezon, a Wolfsburg az Augsburg vendége lesz. A csapatok a rajt előtti egy hete elzárva fogják tölteni, a játékosokat és a háttérstáb tagjait folyamatosan tesztelni fogják a vírusra, és a mérkőzéseket is zárt kapuk mögött rendezik meg.

Ugyanakkor az még kérdéses, hogy a másodosztályú Dynamo Dresden miként tud pályára lépni jövő héten, mivel két játékosuk koronavírustesztje is pozitív lett, mire az egészségügyi hatóságok a csapat minden tagját 14 napos házi karantén betartására utasították.