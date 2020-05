Szoboszlai: Mindenki egyre türelmetlenebb

Jelenleg kis csoportokban edzenek a Red Bull Salzburgnál, Szoboszlai Dominik csapatánál, arról viszont még nincs döntés, hogy mikor folytatódhat az osztrák bajnokság. Éppen ezért úgy érzi a magyar válogatott középpályása, hogy a bizonytalanság közepette egyre nagyobb a türelmetlenség a csapaton belül.

Annak viszont örül, hogy végre nem csak otthon, egyénileg készülnek, sokat segít a bizonytalanság elviselésében az ugratás, poénkodás – mondta a Nemzeti Sportnak.

Az interjúban kitért a rendhagyó edzések menetére is: mindenki maszkot visel, a keretet négy, egyenként hatfős csoportra osztották, így gyakorolják a támadásvezetéseket és a szögleteket, testi kontaktus viszont továbbra sincs. A zuhanyzót, a medencéket és a jégkádakat használhatják, a pezsgőfürdőt viszont nem. Több európai klubbal ellentétben a Salzburgnál mosnak is rájuk, és ha igénylik, ebédet is kapnak, amit a legtöbben hazavisznek, nem a csapat létesítményében fogyasztják el. Szoboszlai egyébként nem fél a koronavírustól, úgy látja, megfelelő odafigyeléssel elkerülhető a baj.

Az interjúban kitértek arra is, hogy Szoboszlait a napokban hírbe hozták a Milannal, de a pletykákkal nem akart különösebben foglalkozni. „Elolvasom a különböző találgatásokat, de nekem elég, ha a szeretteim és a hozzám közel álló emberek tudják, mi az igazság” – zárta le a kérdést.

Szoboszlai Dominik csapata, a Red Bull Salzburg jelenleg a második helyen áll a bajnokságban a LASK mögött.