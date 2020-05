Nem lenne szabad a futballról beszélni az angol válogatott játékos szerint

Az Aston Villa ügyvezetője szerint még kérdés, hogy mikor és hogyan fejezik be az idei szezont.

Európában az Egyesült Királyságban haltak meg legtöbben a járvány miatt. A kormány nem sietett a korlátozásokkal, és továbbra is azzal vádolják, hogy nyájimmunitásra törekedett az elején. Johnson vasárnap este jelenti be, hogyan képzeli a lazítást.

A Newcastle United futballistája, Danny Rose élesen kritizálta a Premier League vezetőit azért, mert az angol bajnokság júniusi újraindítását tervezik, írja a BBC.

Az idei szezon március 13-án szakadt félbe a koronavírus-járvány miatt. A brit kormány hétfőn jelentette be, hogy június 1-jéig semmilyen sportesemény nem lesz Nagy-Britanniában, ugyanakkor Boris Johnson miniszterelnök azt is mondta, hogy később még a zárt kapuk mögött lejátszott meccsek is jelentősen javíthatnak a nemzet morálján.

Ezen a napon tartottak ülés az angol első osztályú klubok és a liga vezetői, ahol arról egyeztettek, hogy június 12-től folytatódhatna a bajnokság. Ennek azonban nem minden játékos örül, a 29-szeres angol válogatott Danny Rose hangot is adott az aggályainak.

Mindaddig nem lenne szabad a futballról beszélni, amíg ilyen sokan kapják el a vírust, és a számok nem kezdenek el jelentősen csökkenni. Ez veszélyezteti az emberek életét

– mondta a Newcastle United 29 éves játékosa. Egy közvélemény-felmérés szerint a brit felnőttek 73 százalékának különösebben nem javítaná a közérzetét, ha újraindulna a bajnokság.

Szombaton a Brighton egyik játékosának lett pozitív a koronavírustesztje, ő már a harmadik a csapat játékosai közül, aki megfertőződött. A hírre reagált a Norwich City játékosa, Todd Cantwell, aki azt írta közösségi oldalán, hogy ők, azaz a futballisták is csak emberek. Korábban a Manchester City sztárja, Sergio Agüero is arról beszélt, hogy tart a szezon folytatásától.

Nagy-Britanniában május 11-ig 32 065-en haltak meg a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt. Összesen 223 060-an kapták el a vírust, az aktív esetek száma pedig 190 651 a Worldometer.info oldal adatai alapján.