Megütötték és késsel fenyegették a betörők a Tottenham focistáját

Késsel felfegyverzett támadók rabolták ki Dele Alli, a Tottenham Hotspur angol válogatott futballistájának londoni házát szerda hajnalban, írja az MTI brit lapokra hivatkozva. A házban tartózkodott Alli testvére is, mindketten könnyebben sérültek meg a támadásban, a betörők kést szegeztek a játékosnak, majd arcon ütötték. Több százezer fontnyi készpénzt, valamint ékszereket és karórákat vittek el Allitól.

Köszönjük az üzeneteket és a támogatást. Szörnyű élményen estünk át, de már jól vagyunk

- írta Twitter-oldalán Dele Alli.

Márciusban Dele Alli csapattársához, Jan Vertonghen is betörtek, mialatt a Tottenham focistája Lipcsében játszott Bajnokok Ligája-meccset. A 118-szoros belga válogatott védő hampsteadi házába négy maszkos férfi hatolt be pont, amikor a meccs kezdődött. Vertonghen felesége és két gyereke is a otthon volt. Azt megelőzően a Crystal Palace francia játékosának, Mamadou Sakhónak a wimbledoni lakását rabolták ki. Tavaly júliusban pedig az Arsenal két játékosára, Mesut Özilre és Sead Kolašinacra támadtak késsel az utcán, nem messze Vertonghen otthonától.