120 milliót adott az NB I.-es csapatoknak koronavírustesztekre az MLSZ

A kormány engedélyezi hétfőtől a zárt kapus rendezvényeket, sőt, a lóversenyeket is. Az edzés is megengedett lesz szerte az országban.

Magyar Kupa-meccseket is játszanak akkor. Az MLSZ úgy alakította a nézőszámot, hogy járványhelyzetben is kezelhető legyen, Csányi megőrizte a humorát.

Az öt cserét három időpontban kell lezavarni, az ivószünetből kettő is lesz.

A Magyar Labdarúgó Szövetség keddi határozata szerint NB I.-es klubok 10-10 millió forint támogatást kapnak a koronavírustesztek lebonyolítására, vette észre a Nemzeti Sport.

A hazai első osztályú bajnokság 12 csapatos, azaz összesen 120 millió forinttal támogatta a szövetség a tesztek elvégzését.

A csapatoknak hetente kétszer, illetve a mérkőzések előtt kell tesztelniük a játékosokat és a velük érintkező személyeket. A tesztelés nem olcsó, a hírek szerint az NB II.-es csapatok a magas tesztelési költségek miatt nem akarták folytatni a bajnokságot.

A női bajnokság helyosztóin induló három csapat (FTC, MTK, DVTK) költségeit teljes egészében az MLSZ állja. A Magyar Kupában érdekelt NB II.-es MTK is kapott támogatást, mégpedig négymillió forintot.

Az NB I.-et március 14-én függesztették fel a koronavírus-járvány miatt. Az MLSZ korábbi döntésének értelmében az NB I. május 23-án indul újra, egy zárt kapus FTC-Debrecen meccsel, az első teljes fordulót május 30-án rendezik.

Az MLSZ arról is döntött, hogy osszák el a lezárt bajnokságokban a helyezésekért járó pénzdíjakat. A klubok az eredeti elosztási elvek szerint, azaz a tabellán elfoglalt helyezés szerint kapnak pénzt, viszont a díjakat csökkentik a lejátszott mérkőzések számával arányosan. A fennmaradó összeget az adott bajnokság csapatai között egyenlő arányban osztják szét. Ez a férfi NB II.-t, a női NB I.-t, a férfi és a női futsal NB I.-t érinti. A férfi futsal NB I csapatai összesen 15 millió forintot kapnak így a futsalhungary.hu cikke szerint .