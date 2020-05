Június 13-án folytatódik a Serie A, ha az olasz kormány is rábólint

Az olasz Rugani vírushordozó, a játékostársak és klubalkalmazottak várhatóan karanténba kerülnek. Cristiano Ronaldo is.

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

Az olasz labdarúgóliga szerdai közleménye szerint június 13-án folytatódhat a Serie A, az olasz elsőosztályú futballbajnokság, amennyiben ezt a kormány is jóváhagyja, írja az MTI. A dátumot a Serie A-ban szereplő 20 klubbal folytatott egyeztetés során határozták meg. A Brescia csapata korábban még a bajnokság folytatása ellen foglalt állást, mert nem érzik biztonságosnak, hogy újra edzenek és meccseket játszanak.

A folytatás egyik feltétele, hogy amennyiben koronavírussal fertőzött játékost vagy stábtagot találnak valamelyik csapatnál, az egész csapatnak 15 napos karanténba kell vonulnia.

Az egyéni edzések megkezdését május 4-től engedélyezte az olasz kormány, a csoportos edzéseket május 18-án kezdhetik meg a csapatok. A címvédő Juventus már visszarendelte külföldön tartózkodó futballistáit, hogy készen álljanak az edzésekre. Az edzések újrakezdése óta sorra jelentették be a klubok, hogy új koronavírusos eseteket találtak: a Torino egy, a Sampdoria és a Fiorentina három, illetve négy esetet regisztrált, mindannyian karanténba kerültek.

Az olasz bajnokságban március 9-én rendeztek utoljára meccset, a bajnokságból még 12 teljes forduló és négy korábbról halasztott mérkőzés van hátra, ez összesen 124 meccset jelent. Az Olasz Kupa is folytatódni fog, a két elődöntő és a döntő van hátra abból. Az UEFA útmutatása szerint augusztusig be kell lezárni a nemzeti bajnokságokat, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa Liga is befejezhető legyen.