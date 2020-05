Kilencvenkilenc százalék, hogy június 13-án indul a Serie A

Már nem kell sokat várni, hogy jövő héten szombaton 15:55-kor a Ferencváros–Debrecen meccsel újrainduljon az NB I. Más országokban nem ilyen szerencsések a drukkerek. Olaszországban, a világ egyik, a koronavírus-járvány által leginkább sújtott országában például még időpont sincs kijelölve a folytatásra.

Az olasz futball szerelmesei most Giovanni Malago szavaiba kapaszkodnak. Az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint 99 százalék, hogy a Serie A június 13-án elkezdődik. De hogy gond nélkül be is fejeződik-e, arra nem tudott válaszolni.

A dátumról a klubok szavaztak, de a bajnokság újraindítására a kormánynak is igent kell mondania.

Nagy különbség van az egészségügyi minisztérium és a klubok között abban, hogy mi történik, ha egy játékos fennakad a koronavírus-teszten. A klubok szerint ilyenkor elég a fertőzött játékost elkülöníteni, a többiek folytathatják a meccseket. A minisztérium viszont két hét karanténba küldené az összes játékost. Ez viszont azt jelentené, hogy a bajnokságnak vége szakad, mivel a szoros versenynaptár miatt nem lenne idő lejátszani az elhalasztott meccset.

A bajnokságból 12 forduló van hátra, a Juventus egy ponttal vezet a Lazio előtt.

(Forrás: MTI)