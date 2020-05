Negyedik nekifutásra sikerült lezárni a belga futballbajnokságot

Ez az első európai bajnokság, amit nem fejeznek be a koronavírus miatt. A Brugge lesz a bajnok.

A liga már lefújta a bajnokságot, de a klubok beleegyezése is kellene ehhez. Megy a halogatás.

Negyedik nekifutásra sikerült véglegesen lezárni a belga futballbajnokság 2019-2020-as szezonját. A koronavírus-járvány miatt először április elején döntött a liga a bajnokság befejezéséről, de még a kluboknak jóvá kellett hagyniuk azt. A szavazást háromszor halasztották el, egészen mostanáig a levegőben lógott, hogy mi lett a bajnokság végeredménye.

A pénteki döntés értelmében a 15 pontos előnnyel élen álló Club Brugge az idei bajnok, a Gent lett a második, a Charleroi pedig a harmadik, írja az MTI. Bölöni László volt csapata, a Royal Antwerp futott be a negyedik helyre. A bajnokságot egy fordulóval a rájátszás előtt fejezték be, 29 forduló ment le. A liga várhatóan arról is dönt, hogy az utolsó helyezett Waasland-Beveren kiesik az élvonalból.

Az UEFA sokat kritizálta a döntést, azzal fenyegette a belga klubokat, hogy nem indulhatnak jövőre a nemzetközi kupákban. Az európai bajnokságok közül elsőként Belgiumban hoztak ilyen döntést, később a francia és a holland bajnokság is hasonló sorsra jutott.

Belgiumban július végéig sporteseményeket rendezni, az országban eddig több mint 54 ezren fertőződtek meg a vírussal, 8959 a halálos áldozatok száma.