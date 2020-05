A fél világ a Bundesliga kísérletét figyeli

Több mint két hónapja, még március közepén rendeztek utoljára meccset a német futballbajnokságban, a Bundesligában, ami az európai top bajnokságok közül elsőként indul újra szombaton. Az újraindulást folyamatos tesztelés előzte meg, elméletileg az összes csapat készen áll a rajtra. A meccseket nézők nélkül, szigorú előírások mellett rendezik meg, tilos a kézfogás és a közös gólöröm, még a kispadon is tartani kell a másfél méteres távolságot. A bajnokságban élen álló címvédő Bayern München jól jött ki a kényszerszünetből, több kulcsjátékosa mostanra épült fel a sérülésből.

A következő éveket is a járvány okozta válság fogja meghatározni a futballban. Egyesek szerint nem lesznek nagy igazolások, a játékosok piaci értéke is visszaesik. Szlovákiában egy topcsapat már bedőlt, míg itthon leszavazták az egységes fizetéscsökkentést.

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

Olyasmi történik szombaton, amire március eleje óta nem volt példa Nyugat-Európában: profi futballmeccset rendeznek. A koronavírus-járvány miatt félbeszakadt csúcsbajnokságok közül a Bundesliga indulhat újra elsőként, a folytatásra Angela Merkel német kancellár adott engedélyt május elején. A Bundesligával együtt a másodosztályú bajnokság is újraindul.

A meccsek zárt kapusak lesznek, tehát nézőket nem engednek be, de például a Mönchengladbachnál 2000 darab, szurkolók fényképével ellátott kartonfigurával próbálják feldobni az üres lelátók hangulatát. Hogy a játékosok szokják a furcsa körülményeket több csapatnál a stadion pályáján tartják az edzéseket.

Az újraindulás azért is jó hír, mert a koronavírus-járvány alaposan megtépázta gazdaságilag a német klubokat. A 36 első és másodosztályú csapat közül tucatnyian kerültek csődközelbe az elmaradó bevételek miatt. A játékosok sok helyen lemondtak fizetésük egy részéről, hogy segítsék klubjukat. A nehéz helyzetbe került klubokat végül az mentette meg, hogy a bajnokság folytatásától függetlenül a tévétársaságok belementek a közvetítések után járó pénzdíjak utolsó részletének kifizetésébe.

Rengeteg pénzről van szó, 750 millió eurótól estek volna el a klubok.

Bár megmenekültek, a zárt kapus meccsekkel így is sokat buknak: a Kicker számításai szerint a Bundesligában szereplő csapatok 69 millió eurót, míg a másodosztályban szereplők 22 millió eurót veszítenek a jegybevételek kiesése miatt.

Hány meccs van még hátra a Bundesligából?

Milyen óvintézkedések mellett rendezik a meccseket?

Június végére végezhetnek is

A Bundesligát március 13-án függesztették fel, az utolsó meccs egy zárt kapus Mönchengladbach-Köln (2-1) volt március 11-én. A leállás első körben április elejéig szólt, de hamar kiderült, hogy a járvány kiterjedése miatt hosszabb lesz a kényszerszünet.

Németország az első európai országok között kezdte el feloldani a koronavírus miatt hozott korlátozásokat, köszönhetően annak, hogy feltűnően jó kezelték a járványt. A regisztrált fertőzöttek számában megközelítették Franciaországot, viszont jóval kevesebben haltak meg náluk a koronavírus miatt, mint a franciáknál (7600, illetve 26 ezer haláleset). Nem meglepő, hogy a német csapatok már április elején megkezdhették a kiscsoportos edzéseket, majdnem egy hónappal megelőzve a spanyolokat és az olaszokat. Az angol klubok még az edzéseket sem tudták megkezdeni.

A 34 fordulós német bajnokságból még 82 meccs van hátra, szombaton a 26. fordulót rendezik, az eredetileg tervezett meccsekkel, vagyis

Ha tartani tudják a tervezett menetrendet, akkor június 27-én fejeződhet be a Bundesliga.

A 26. forduló menetrendje:

05. 16., szombat: Augsburg-Wolfsburg, Borussia Dortmund-Schalke 04, Düsseldorf-Pandelborn, Hoffenheim-Hertha BSC, RB Leipzig-Freiburg, Frankfurt-Mönchengladbach,

Augsburg-Wolfsburg, Borussia Dortmund-Schalke 04, Düsseldorf-Pandelborn, Hoffenheim-Hertha BSC, RB Leipzig-Freiburg, Frankfurt-Mönchengladbach, 05. 17., vasárnap: Köln-Mainz, Union Berlin-Bayern München

Köln-Mainz, Union Berlin-Bayern München 05. 18., hétfő: Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Az első és másodosztályú bajnokságok mellett a Német Kupa is folytatódhat, az elődöntőket június 9-10-én rendezik, a május 23-ról elhalasztott döntőt július 4-én pótolják. A kupában a címvédő Bayern München, az Eintracht Frankfurt, a Bayer Leverkusen és a negyedosztályú 1. FC Saarbrücken van még versenyben.

A többi, fontosabb európai bajnokság sorsa még bizonytalan: a francia Ligue 1-t már be sem fejezik, a PSG-t hirdették ki bajnoknak, a spanyolok, az olaszok és az angolok még a tervezési fázisban járnak, és a júniusi visszatérésben bíznak. Augusztus eleje a kritikus határidő, az UEFA iránymutatása szerint addig kell lezárni a nemzeti bajnokságokat, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa Liga befejezhető legyen, illetve a következő szezon rendben el tudjon startolni. A Bundesliga elvben meg tud felelni ennek. Ugyanakkor a klubok abban is megegyeztek, hogy ha szükséges, akkor akár júliusig is kitolhatják az idényt.

Több mint 3000 teszt, karantén az újraindulás előtt

A Bundesliga újraindulását folyamatos tesztelés előzte meg, a csoportos edzéseket is csak azután lehetett megkezdeni. A 36 első- és másodosztályú csapat játékosait, edzőit és alkalmazottait vizsgálták. Az első hullámban összesen 1724 tesztet végeztek, ezek közül 10 bizonyult pozitívnak. Azt nem közölték, hogy mely kluboknál bukkantak fertőzöttekre, sajtóhírek szerint az 1. FC Köln két futballistájánál és egyik gyógytornászánál mutatták ki a vírust.

A következő hullámban május 7-ig további 1695 tesztet végeztek, és újabb két koronavírusos esetet találtak. Mindketten a második ligás Dynamo Dresden focistái voltak, ezért az egész csapat kéthetes házikaranténba került, vagyis a Dresden nem lehet ott a május 16-i rajton. Arról még nincs hír, hogy mi lesz a Dresden sorsa, a másik tíz esetben nem merült fel ilyen probléma. A meccseken dolgozó játékvezetőket szintén letesztelték.

A tesztek eredményétől függetlenül az újraindulást megelőző hetet karanténban töltötték a csapatok. A tesztelés a szezon további részében is folyamatos lesz; heti kettő az előírás, hétközi forduló esetén kétszer ennyi, enélkül nem edzhetnek a csapatok. Meccsnapokon a kluboknak 10.30-ig kell jelezniük a DFL felé, hogy a mérkőzésre jelentkezett összes személy koronavírus-tesztje negatív lett az előző napon. Ha ez a jelentés nem érkezik meg időben, az adott mérkőzést elhalaszthatják az egészségügyi kockázat miatt.

Horst Seehofer német belügy- és sportminiszter világossá tette, hogy a futballistákra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint bárki másra, függetlenül attól, hogyan befolyásolja mindez a bajnokság lebonyolítását.

A futball nem lehet kivételezett helyzetben. Az is fontos, hogy ha koronavírusos fertőzöttre bukkannak egy csapatban, akkor az egész klubnak, illetve esetleg az előző ellenfélnek is két hétre karanténba kell vonulnia

– jelentette ki a politikus. Carsten Cramer, a Borussia Dortmund igazgatója szerint az sem lenne katasztrófa, ha valamelyik játékos pozitív tesztet produkálna az újraindulás után. A klubnál eddig az összes vizsgálat negatív eredményt hozott, szerint akkor kellene elgondolkodniuk a szükséges intézkedéseken, ha több pozitív esetük is lenne. "Az egyesületek pénzügyi túlélése miatt szükséges folytatni és befejezni a szezont, és egy pozitív teszt még nem jelentene nagy gondot, amíg tudjuk, hogyan kell reagálnunk egy ilyen esetben" – mondta a Borussia igazgatója a járvány gazdasági hatásaira utalva.

Maszkban az egész kispad

A meccseket szigorú egészségügyi előírások mellett rendezik meg. A Német Labdarúgó Liga (DFL) által kidolgozott több mint negyvenoldalas útmutató azt is részletezi, hogy az öltözőkben és a zuhanyzókban hány kézfertőtlenítőt kell kihelyezniük a kluboknak. A stadionokban a játékosokkal, az edzőkkel, a játékvezetőkkel, a rendezőkkel, a tévéstábokkal és az újságírókkal együtt maximum 300 ember tartózkodhat (zónánként legfeljebb 100-100 fő). Órára lebontva megvan adva, hogy az adott zónában hányan lehetnek, és belépés előtt mindenkit kikérdeznek, hogy vannak-e tünetei, illetve lázmérésen is átesnek.

A csapatok turnusokban használhatják az öltözőket, hogy betartható legyen az előírt másfél méteres távolság. Az útmutató szerint ezt úgy lehet megoldani, hogy a kezdőjátékosok és a cserék külön öltöznek, maximum 30-40 percet töltve bent. Az öltözőkben kötelező a maszk viselése, ahogy a stadion egész területén. Ez alól csak a pályán lévő játékosok és a játékvezetők kivételek.

ez azt jelenti, hogy Az edzőknek is maszkban kell instruálniuk csapataikat, csak akkor vehetik le az utasítások bekiabálásánál, ha elég távol állnak a többiektől.

Ha a kispad nem elég nagy ahhoz, hogy a játékosok és a stábtagok legalább másfél méterre üljenek egymástól, akkor nekik is maszkban kell ücsörögniük a meccs alatt. 19 embert (9 csere, 10 stábtag) kell valahogy szétültetniük a csapatoknak, ennyien lehetnek maximum a kispadon. Ahol megoldható, a cserék felülhetnek az üres lelátóra.

A meccsekre is külön szabályok vonatkoznak. Tilos lesz a kézfogás a meccsek előtt, a játékosokat nem kísérhetik gyerekek és az ilyenkor szokásos csapatfotók is elmaradnak. Az útmutató tiltja a játékosok csoportosulását, azaz vélhetően a közös gólöröm is hiányozni fog a meccsekről, csak egy rövid könyök- vagy lábösszeérintés engedélyezett. A köpködést szintén kerülni kell. A szabályok szerint a csapatok kabalafigurái sem lehetnek ott a kezdésnél. Ez a Kölnnél tűnhet fel leginkább, mivel 12 év után először kell pályára lépniük a IX. Hennes névre hallgató kabalakecskéjük nélkül. Legutóbb a 2008-ig szolgáló elődjénél esett meg, hogy ki kellett hagynia egy meccset.

Akárcsak a csapatok, a tévéstábok is csak a legszükségesebb létszámmal lehetnek kint a meccseken. A pálya közelében nem lehetnek riporterek, a közvetítőállomásokon mobil mosdókat állítanak fel, a stábtagokat plexivel választják el egymástól. A hagyományos meccsek utáni sajtótájékoztatókat online formában tartják meg. Az újságírók létszáma is limitált, legfeljebb tízen lehetnek a meccseken. A biztonsági szolgálatotoknak figyelniük kell, hogy a stadionon kívül ne alakuljanak ki olyan jelentek, mint, amikor az utcán összeverődve ünnepelték csapatuk továbbjutását a francia szurkolók. Hasonló történt egy nappal korábban a Valencia-Atalanta meccsen és a már említett Mönchengladbach-Köln találkozón is.

A fertőzésen kívül más veszélyei is lehetnek az újraindulásnak. Szakemberek szerint sok sérülésre kell számítaniuk a csapatoknak, mivel ilyen hosszú kihagyás után hosszabb, legalább négyhetes felkészülésre lenne szükség, amit az otthoni edzésmunka nem pótol. Christian Seifert, a DFL ügyvezető igazgatója is elismerte, hogy megterhelő lesz másfél hónapon belül lejátszani a hátralévő kilenc fordulót. Azt tanácsolta a csapatoknak, hogy a sérülések elkerülése érdekebében tervezzenek bővebb kerettel. A sűrű menetrend miatt a FIFA átmenetileg engedélyezte, hogy a megszokott három helyett ötöt cserélhessenek a csapatok. Az új szabály a Bundesligában debütálhat élesben, a DFL csütörtökön rábólintott a bevezetésére.

Kinek jött jól a leállás?

A 18 csapatos bajnokságot a Bayern München vezeti 55 ponttal, második a Borussia Dortmund 51 ponttal, őket követi a magyar válogatott Gulácsi Péter csapata, az 50 pontos RB Lepzig. A Bayernnek és a Dortmundnak jött legrosszabbkor a leállás, mert mindkét csapat négymeccses győzelmi sorozaton volt túl, amikor beütött a járvány. A Leipzignek viszont kapóra jöhetett a szünet, mert utolsó tíz meccsükből csak négyet tudtak megnyerni, kezdtek egyre jobban leszakadni a Bayerntől. A 28. fordulóban Dortmund-Bayern, a 33. fordulóban pedig Leipzig-Dortmund rangadókat rendeznek még, tehát közel sem lefutott az első három hely sorsa.

Ami eddig történt ebben a szezonban, már nem számít, nincs jelentősége. Mindenki a nulláról indul

- nyilatkozta az esélyekről Hans Flick, a Bayern München vezetőedzője. A negyedik helyen álló 49 pontos Mönchengladbach is beleszólhat az élmezőny harcába, főleg, hogy júniusban még egyszer játszanak a Bayernnel.

A sorozatban kilencedik bajnoki címére hajtó Bayern profitálhatott is a szünetből, több játékosuk az újraindulásra épült fel sérüléséből. A 25 gólos Robert Lewandowski a Chelsea elleni februári BL-nyolcaddöntőn sérült meg, és egy hónapos kihagyás várt rá, több bajnokit, a BL-visszavágót és egy kupameccset kellett volna kihagynia. A leállás miatt végül csak három bajnokiról hiányzott, azokat nélküle is simán hozta a Bayern. A 24 éves Niklas Süle is megkezdte az edzéseket októberi sérülése után, az ő hiányzását is olcsón megúszta a Bayern. Javi Martínez, Kingsley Coman és Lucas Hernández szintén kisebb sérüléssel bajlódott, ők akár már vasárnapi, Union Berlin elleni meccsen bevethetőek lesznek. A címvédőnél sokkal inkább a Manuel Neuer szerződése körüli felhajtás okozhatott fejfájást, a legutolsó hírek szerint a hosszas huzavona ellenére marad a Bayernnél a 34 éves német válogatott kapus.

A Dortmundnál nagyobb gondok vannak. Egyik legnagyobb sztárjuk, Marco Reus nem épült fel sérüléséből, Emre Can és Axel Witsel pedig az újrakezdés előtti napokban dőlt ki, valószínűleg mindkettőjüknek ki kell hagyniuk a Schalke elleni Ruhr-vidéki rangadót. A Dortmundnál abban bízhatnak, hogy a járvány nem törte meg a norvég Erling Braut Haaland fantasztikus formáját: a Salzburgtól télen igazolt 19 éves támadó eddigi nyolc Bundesliga-meccsén kilenc gól szerzett, az első meccsén rögtön mesterhármassal mutatkozott be.

Az RB Leipzig magyar válogatott védője, Wilii Orban ugyan már felgyógyult sérüléséből, de nem valószínű, hogy a Freiburg elleni meccsen már játszani fog. Orban még októberben, egy kupameccsen sérült meg, műteni is kellett a térdét. A Leipzig másik magyarja, Gulácsi Péter viszont egészséges, meglepetés lenne, ha nem ő védene a Freiburg ellen.

A Mainz magyar válogatott csatára, Szalai Ádám szerint megtippelni sem lehet, hogy melyik csapat jöhet ki jól ebből a helyzetből. A Mainznál múlt hét szerda óta végeznek teljes értékű edzésmunkát, előtte több mint egy hónapig csak futóedzéseket és kiscsoportos foglalkozásokat végeztek.

A 13. helyen álló Herthának is jól jöhetett a több mint két hónapos pihenő, volt idejük rendezni a sorokat. A berlini csapat idei szezonja meglehetően kaotikusan alakul, három edzőt fogyasztottak el eddig: Dárdai Pál utódját, Ante Čovićot már novemberben Jürgen Klinsmannra cserélték, de ő sem húzta sokáig, mert tíz meccs után kirúgták, Alexander Nouri pedig csak ideiglenes megoldás volt. Az áprilisban kinevezett 54 éves Buno Labbadiának még 9 meccse van, hogy stabilizálja a Hertha helyét a kiesőzóna felett. Nem lesz könnyű dolga, hiába állnak hat ponttal a már kieső Düsseldorf előtt, még játszanak a Dortmunddal, a Leipziggel, a Leverkusennel és a Mönchengladbach-hal. A 16 pontos Paderborn (18. hely) és a 18 pontos Werder Bremen (17.) kiesése viszont nagyjából borítékolható.

(Borítókép: Az FC Bayern München játékosai edzenek 2020. május 10-én a müncheni stadionban. Fotó: M. Donato / FC Bayern / Getty Images Hungary)